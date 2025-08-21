E’ morto Filippo Verterame, il 22enne accoltellato nella rissa a Le Cannella. I genitori donano gli organi

- Advertisement -

CATANZARO – E‘ morto nell’ospedale di Catanzaro, dov’era ricoverato, Filippo Verterame, il giovane di 22 anni ferito con una coltellata alla gola al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto. La famiglia del giovane, dopo che ne era stata dichiarata la morte cerebrale, ha deciso di donare i suoi organi. Ieri erano state arrestate cinque persone con l’accusa di rissa aggravata. Secondo le indagini dei carabinieri la rissa sarebbe scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte.

A divulgare, con un post sui social, la notizia della morte di Verterame, su autorizzazione della famiglia, è stato il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga. “Ho appreso poco fa – ha scritto il sindaco – che il nostro giovane compaesano Filippo Verterame purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento l’amarezza mia e di tutta l’amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza e di luce nel buio.

Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita. Quello della famiglia di Filippo è un messaggio che ci fa capire come, anche nel momento più difficile, si può scegliere l’amore al posto dell’odio”. L’Amministrazione comunale ha deciso di annullare, in segno di lutto, tutte le iniziative in programma per le manifestazioni estive