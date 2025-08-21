HomeCalabria

E’ morto Filippo Verterame, il 22enne accoltellato nella rissa a Le Cannella. I genitori donano gli organi

Il 22enne era stato accoltellato alla gola durante una rissa in spiaggia tra due famiglie. Ricoverato in gravi condizioni, è morto oggi all'ospedale di Catanzaro

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – E‘ morto nell’ospedale di Catanzaro, dov’era ricoverato, Filippo Verterame, il giovane di 22 anni ferito con una coltellata alla gola al culmine di una rissa avvenuta martedì scorso in località Le Cannella di Isola Capo Rizzuto. La famiglia del giovane, dopo che ne era stata dichiarata la morte cerebrale, ha deciso di donare i suoi organi. Ieri erano state arrestate cinque persone con l’accusa di rissa aggravata. Secondo le indagini dei carabinieri la rissa sarebbe scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte.

A divulgare, con un post sui social, la notizia della morte di Verterame, su autorizzazione della famiglia, è stato il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga. “Ho appreso poco fa – ha scritto il sindaco – che il nostro giovane compaesano Filippo Verterame purtroppo ci ha lasciati. Tanto è il dolore, lo sgomento l’amarezza mia e di tutta l’amministrazione, come di tutta la comunità, per una morte assurda che ha portato via troppo presto un giovane della nostra terra pieno di ambizioni e voglia di futuro, sottraendolo per sempre all’affetto della sua famiglia e dei suoi tanti amici. Ma da questo dolore è nato un gesto di immenso amore perché i genitori hanno scelto di donare gli organi di Filippo affinché altre vite possano continuare. Un atto di speranza e di luce nel buio.

Perché dove la violenza ha tolto, loro hanno deciso di restituire. Perché, nonostante tutto, hanno creduto nel perdono e nella vita. Quello della famiglia di Filippo è un messaggio che ci fa capire come, anche nel momento più difficile, si può scegliere l’amore al posto dell’odio”. L’Amministrazione comunale ha deciso di annullare, in segno di lutto, tutte le iniziative in programma per le manifestazioni estive

 

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Animali protetti detenuti in modo illegale, sequestrato un mini zoo abusivo con maxi multa...

Calabria
GIOIA TAURO (RC) - Un vero e proprio “mini zoo abusivo” nascosto nel cuore della Piana di Gioia Tauro. È quanto hanno scoperto i...

La 39’ edizione dell’Estate del Folklore aperta dal convegno culturale dall’Associazione Eunomia

Provincia
CASTROVILLARI - Un fiume di spettatori ha riempito le strade di Castrovillari, celebrando l’inizio della prima giornata della 32^ Estate Internazionale del Folklore e...

Regionali Calabria: centrosinistra in attesa dell’investitura di Tridico, Occhiuto si dimette da commissario alla...

Calabria
In attesa che da Roma arrivi l’ufficializzazione della candidatura dell’europarlamentare Pasquale Tridico, il centrosinistra calabrese ha avviato il lavoro per la composizione delle liste,...

Con un cellulare nascosto detenuto telefona alla Polizia dalla sua cella: “venite a liberarmi”

Calabria
CATANZARO - Sono continui i sequestri di telefoni cellulari nelle carceri calabresi, con operazioni mirate da parte degli agenti della polizia penitenziaria. Smartphone e...
Treni idrogeno

Nel 2025 consegnati 61 nuovi treni regionali. In Calabria salgono a 26 i nuovi...

Calabria
COSENZA - Sono sessantuno i nuovi treni di Regionale, brand di Trenitalia (Gruppo FS), consegnati dall’inizio del 2025 a oggi, per un investimento complessivo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37051Area Urbana22267Provincia19766Italia7999Sport3847Tirreno2895Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Galleria-Santomarco-Paola-Cosenza-foto-Minasi
Provincia

Alta Velocità, Minasi: «La Calabria svolta con il maxi investimento sul...

COSENZA - «L'iter per il raddoppio della galleria "Santomarco" entra nella fase decisiva: con l'aggiudicazione del maxi appalto da 1,6 miliardi di euro per...
Area Urbana

Tragedia all’ospedale di Cosenza: perde la bimba in grembo, la famiglia...

COSENZA – Una donna in gravidanza, già seguita dall’ospedale Annunziata per una gestazione considerata a rischio, ha perso la bambina che portava in grembo....
Calabria

Grave incidente sulla statale 106, schiantro tra quattro veicoli: tre feriti...

CROTONE – Dalle ore 19:30 circa una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, sede centrale, è intervenuta per un grave incidente...
Calabria

Regionali in Calabria, l’appello: «Costruiamo insieme un’alternativa concreta, no ai soliti...

COSENZA - "La Calabria si avvicina a una nuova tornata elettorale e ciò che emerge, senza troppi giri di parole, è l’ennesima prova di...
cani-randagi-cosenza
Calabria

Nuovi canili e ospedali veterinari: la Regione Calabria vara il piano...

CATANZARO - La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi le Linee di indirizzo per la redazione del Piano regionale per la lotta al...
turisti-belgi-salvati
Calabria

Dispersi nei boschi delle Serre: salvati due turisti belgi con l’elicottero...

VIBO VALENTIA - Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca e recupero di due turisti belgi che si erano smarriti nei boschi...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA