HomeCalabria

Accoltellato alla gola durante una rissa. L’appello e la preghiera della mamma del giovane Filippo

Restano gravissime le condizioni del giovane Filippo, il 22enne ferito in seguito alla rissa avvenuta nei pressi della spiaggia di Le Cannella. La mamma "sta lottando con tutte le sue forze per restare con noi e continuare a realizzare i suoi sogni"

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Restano appese a un filo le condizioni di Filippo Verterame, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito in seguito ad una rissa avvenuta nella mattinata di martedì scorso nei pressi della spiaggia di Le Cannella, a Isola Capo Rizzuto.
Il giovane, che gestisce con la famiglia un lido inclusivo è stato raggiunto da una coltellata alla gola. Operato d’urgenza a Crotone è stato poi portato a Catanzaro dove ha subito un secondo intervento chirurgico.

Cinque le persone arrestate dai carabinieri per la rissa scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata, secondo quanto ricostruito, dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte. Nella rissa sono rimaste ferite sette persone. Il più grave Filippo, 22 anni, che lotta tra la vita e la morte all’ospedale Pugliese Ciaccio.

Tantissimi i messaggi sui social per il giovane mentre la mamma ha pubblicato un appello e una preghiera “Cari amici, vi chiedo un momento di attenzione e preghiera per mio figlio Filippo. Filippo ha appena 22 anni, ma possiede una maturità, una dedizione e un amore per la nostra terra che si potrebbero attribuire a chi ha vissuto molto più a lungo. Dopo aver completato gli studi, si è impegnato con passione e tenacia per valorizzare il nostro territorio attraverso il turismo e l’accoglienza. Da tre anni gestisce una struttura ricettiva a Le Cannella, una delle poche in regola, e con grande sacrificio e dedizione, insieme all’associazione Asylos e a tanti amici, ha realizzato il primo lido inclusivo di Le Cannella—un progetto di cui era profondamente orgoglioso”.

“Purtroppo, in questi giorni, la sua vita è stata messa in serio pericolo a causa di un’aggressione grave. Un diverbio si è trasformato in un episodio brutale, in cui una persona armata ha ferito Filippo in modo grave nel tentativo di togliere la sua vita. Filippo sta lottando con tutte le sue forze per restare con noi e continuare a realizzare i suoi sogni, che sarebbero stati un onore per tutta la nostra comunità. I commenti sciorinati superficialmente sui social hanno aggiunto tanta rabbia all’immenso dolore, come si può descrivere senza conoscerlo un ragazzo perbene come un teppistello dedito a risse e atti di violenza. Nessuno deve mai più permettersi. Vi chiediamo di rispettare la sua dignità: e tutti Voi che lo conoscete e amate non permettete che il suo nome venga infangato associandolo allo stile di vita di chi lo ha aggredito, a chi agisce nell’illegalità e ostenta comportamenti illeciti alla luce del sole, mentre lui si è sempre impegnato onestamente, “infastidendo” chi, abusivamente, sfrutta la nostra terra senza rispetto. Questo forse allieverà il mio dolore. Filippo sta combattendo tra la vita e la morte, colpevole solo di lavorare con sincerità, sacrificio e amore, in un momento di normale attività tra la struttura ricettiva e il lido”.

“Chiediamo rispetto per la nostra famiglia e soprattutto per Filippo in questo momento difficile. Vi preghiamo di pregare per lui, di evitare diffamazioni o insinuazioni infondate, e di lasciare che la giustizia faccia il suo cammino. Chi desidera aiutarci può pregare con noi e diffondere questo appello affinché la verità, la dignità e l’onestà di Filippo siano rispettate. Grazie di cuore a tutti per l’affetto e il sostegno.”

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

A Cariati l’incontro “L’emozione dell’identità”: testimonianze e storie di migrazione

Provincia
CARIATI (CS) -  Dalla fine dell’800 l'emigrzione ha modificato le sorti di Cariati e di tutto il Basso Ionio cosentino. Prima quella transoceanica, poi...
Depuratore Diamante

Tirreno Cosentino, sequestrati altri 2 impianti di depurazione: quelli di Cetraro e Diamante

Tirreno
COSENZA - Salgono a cinque i depuratori posti sotto sequestro dalla Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, sul Tirreno Cosentino. Dopo quelli di...

Bimba morta in grembo all’Annunziata, la Procura di Cosenza ha disposto l’autopsia

Area Urbana
COSENZA - Una donna in gravidanza seguita dall’ospedale Annunziata di Cosenza, nella giornata di ieri, ha sporto denuncia alla Questura per aver perso la...
scontro auto Catanzaro

Paura all’alba a Catanzaro per uno scontro tra due auto: tre i feriti, un...

Calabria
CATANZARO - Questa mattina, intorno alle ore 6, si è verificato a Catanzaro, su Viale Emilia, nella zona sud-est della città, un incidente che...
Pasquale Tridico M5S

Regionali, Rifondazione Comunista appoggia Tridico: «Occasione per un reale cambiamento in Calabria»

Calabria
COSENZA - "La candidatura di Pasquale Tridico è un'occasione per un reale cambiamento in Calabria. Per competenze e sensibilità sociale Tridico può costruire una...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37044Area Urbana22266Provincia19764Italia7999Sport3846Tirreno2895Università1450
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Depuratore Diamante
Tirreno

Tirreno Cosentino, sequestrati altri 2 impianti di depurazione: quelli di Cetraro...

COSENZA - Salgono a cinque i depuratori posti sotto sequestro dalla Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, sul Tirreno Cosentino. Dopo quelli di...
Praia a Mare incendio hotel
Tirreno

Praia a Mare, paura per un principio di incendio in un...

PRAIA A MARE (CS) - Quando il fumo denso ha iniziato a invadere l'hotel si è temuto il peggio, ma per fortuna si è...
Pasquale Tridico
Calabria

Regionali, Tridico si candida e scrive ai calabresi “La Calabria merita...

COSENZA - Salvo sconvolgimenti dell'ultimo secondo, sarà dunque l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Pasquale Tridico, il candidato del campo largo di centro sinistra che...
Scalea
Tirreno

L’Associazione “Cara, vecchia Scalea” chiede una rotatoria sulla SS18 «un’impresa entrare...

SCALEA - (CS) - L'Associazione Cara, vecchia Scalea, tramite il suo vice presidente Pino Cardillo, fa appello al sindaco Mario Russo affinché si attivi...
Italia

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che...

ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare...
Polizia furto energia elettrica
Calabria

Tramite un bypass rubava energia elettrica da 5 anni: danno da...

CROTONE - La Polizia di Stato ha scoperto un sofisticato furto di energia elettrica in un’abitazione privata, smascherando un sistema ideato per eludere i...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA