HomeCalabria

Rissa tra due famiglie sulla spiaggia di Le Cannella: 5 arresti e 7 feriti, un giovane grave

Nella lite - avvenuta ieri a Isola Capo Rizzuto - sono rimaste ferite sette persone, una delle quali, un giovane di 22 anni, raggiunto da una coltellata alla gola

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CROTONE – Cinque persone sono state arrestate dai carabinieri per la rissa avvenuta ieri sulla spiaggia di Le Cannella, nel comune di Isola Capo Rizzuto. Una rissa scoppiata tra i componenti di due famiglie del posto e provocata dalla manovra pericolosa di un veicolo, condotto da una delle persone coinvolte. Nella rissa sono rimaste ferite sette persone, una delle quali, un giovane di 22 anni, raggiunto da una coltellata alla gola, si trova ricoverato in prognosi riservata nell’ospedale di Catanzaro.

I cinque arrestati, dei quali sono state rese note soltanto le iniziali, accusati di rissa aggravata, sono P. F. e P. A., rispettivamente di 59 e 40 anni, che dopo essere stati curati nell’ospedale di Crotone, perché rimasti feriti, sono stati condotti in carcere. Gli altri arrestati, P. G., di 39 anni, V. G., di 57, e B. A., di 44, si trovano piantonati nell’ospedale di Crotone perché anche loro feriti nella rissa. Le indagini dei carabinieri, dirette dal sostituto procuratore della Repubblica di Crotone, Pasquale Festa, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ed eseguire i cinque arresti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Smantellato un sistema di riciclaggio e contraffazione di veicoli rubati che venivano poi noleggiati

Italia
ROMA - Su delega della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri della Compagnia di Pomezia hanno notificato un'ordinanza che dispone la custodia cautelare...

Celico: prende il via questa sera la XV edizione del Festival dell’Effimero

Provincia
CELICO (CS) - Prende il via questa sera a Celico la quindicesima edizione del Festival dell’Effimero. Fino al prossimo 24 agosto il comune della Presila...

Gioiosa Jonica, trovato cadavere tra le vie del centro storico. Indagini in corso

Calabria
GIOIOSA IONICA (RC) - È giallo a Gioiosa Jonica, nella Locride. Questa mattina un ritrovamento, tra una delle stradine del centro storico, che ha...
Pino tursi Prato

«Tra destra e sinistra la Calabria affonda tra ideologie evaporate dimenticando credibilità e coerenza»

Area Urbana
COSENZA - Di Pino Tursi Prato «La Calabria si deve rialzare dall’oblio in cui è ricaduta per molti anni. Stiamo assistendo a una fase...

Regionali, Tridico dice sì alla candidatura in Calabria. La conferma di Conte: «con lui...

Calabria
ROMA - Il tema delle regionali in Calabria è caldo anche nella politica nazionale di queste settimane. Le coalizioni sono al lavoro per proporre...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37033Area Urbana22263Provincia19760Italia7999Sport3846Tirreno2892Università1450
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Provincia

Diario di Don Santino Borrelli, parroco di Donnici: oltre 500 chilometri...

COSENZA - Dopo 15 giorni di cammino a piedi ed aver percorso oltre 500 chilometri dalla partenza dalla capitale canadese, Ottawa, Don Santino Borrelli...
AVS-Calabria
Calabria

Regionali, Alleanza Verdi Sinistra Calabria: «fantasiose le voci sui veti, uniti...

COSENZA - «Ormai da giorni leggiamo ricostruzioni fantasiose e di presunti veti che sarebbero stati posti all'interno del fronte progressista che non ci risultano....
Calabria

Intervista al comico Joe Avati: l’umorismo come ponte tra Calabria e...

VIBO VALENTIA - Ci sono artisti che usano la comicità per intrattenere, e altri che riescono a trasformarla in un linguaggio capace di unire...
Valeria-Sollai
Italia

Da Cosenza alla Sardegna, il botulino miete vittime: muore Valeria Sollai...

CAGLIARI - Non ce l'ha fatta Valeria Sollai: la donna di 62 anni ricoverata da settimane al Policlinico di Monserrato per intossicazione da botulino,...
Area Urbana

Una strada di Cosenza intitolata a Padre Fedele? Il sindaco Caruso:...

COSENZA - "Nel mio saluto di commiato da questa vita terrena a Padre Fedele Bisceglia avevo detto che Cosenza avrebbe trovato il modo migliore...
rifiuti-lanciati-dallauto.
Provincia

“Stop ai rifiuti lanciati dall’auto”: pugno duro a San Marco Argentano...

SAN MARCO ARGENTANO (CS) -  "Il 9 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto-Legge n. 116 dell’8 agosto 2025, una nuova e importante...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA