Accoltellato sulla spiaggia di “Le Cannella”. Grave un giovane trasportato in ospedale con l’elisoccorso

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un giovane è stato trasportato d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale di Catanzaro e si trova ricoverato nel nosocomio del capoluogo in gravi condizioni. Secondo quanto emerso il giovane sarebbe stato vittima di un accoltellamento, forse a seguito di una rissa, nei ressi della spiaggia “Le Cannella” nota località turistica a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Lanciato l’allarme, come mostra una foto pubblicata da ICR Tv Web, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Ma vista la gravità delle ferite è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato poco dopo sulla spiaggia. Su quanto accaduto sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. In particolare dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone.