Accoltellato sulla spiaggia di “Le Cannella”. Grave un giovane trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Una rissa sarebbe degenerata in un accoltellamento. Grave un giovane trasportato in elisoccorso all'ospedale "Pugliese Ciaccio". Su quanto accaduto indagano i carabinieri

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) – Un giovane è stato trasportato d’urgenza con un elicottero del 118 all’ospedale di Catanzaro e si trova ricoverato nel nosocomio del capoluogo in gravi condizioni. Secondo quanto emerso il giovane sarebbe stato vittima di un accoltellamento, forse a seguito di una rissa, nei ressi della spiaggia “Le Cannella” nota località turistica a Isola Capo Rizzuto, nel crotonese.

Lanciato l’allarme, come mostra una foto pubblicata da ICR Tv Web, sul posto sono sopraggiunte due ambulanze del 118 che hanno prestato i primi soccorsi. Ma vista la gravità delle ferite è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato poco dopo sulla spiaggia. Su quanto accaduto sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine. In particolare dai carabinieri del Comando provinciale di Crotone.

