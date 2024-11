Da Lamezia a Roma Fiumicino a partire da 27 euro: 4 voli giornalieri con Aeroitalia dal 15 dicembre

- Advertisement -

LAMEZIA TERME (CZ)- Aeroitalia, la compagnia aerea che già collega lo scalo lametino a Perugia, per le prossime festività natalizie implementa i voli dall’aeroporto di Lamezia Terme verso Roma Fiumicino. A Partire dal prossimo 15 dicembre, infatti, ben quattro voli giornalieri collegheranno la Calabria con la Capitale grazie ad un accordo con la Regione.

Partenze dall’aeroporto di Lamezia terme alle 7:20 e arrivo a Roma Fiumicino alle 8:30, alle 11:10 (arrivo alle 12:20), alle 15:00 (arrivo a Roma alle 16:10) e alle 18:50 con arrivo a Roma Fiumicino alle 20:00. Le tariffe dei voli partono da 27 euro e ai viaggiatori vengono offerte tre tipologie di pacchetti con la possibilità di aggiungere bagaglio in stiva, borsa grande in cabina, scelta del posto, imbarco prioritario e alto: Classic, Biz e Basic. I voli vengono effettuati con un Boeing 737-800 con configurazione a 189 posti. Qui è già possibile prenotare i voli.

“Voli con Aeroitalia non solo a Natale”

Come ha sottolineato il Governatore Occhiuto “è una buona notizie per tutti i calabresi che tornano in Calabria ogni anno per le festività natalizie e a volte si lamentano, giustamente, dei pochi collegamenti e dei prezzi molto alti. Dal 15 dicembre, grazie ad un accordo che abbiamo concluso con Aeroitalia, Lamezia Terme sarà collegata puù volte a Roma grazie a diversi voli con più frequenze e prezzo abbordabili. Questa iniziativa non si conclude qui, spiega Occhiuto visto che i voli proseguiranno anche dopo le festività”