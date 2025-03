Cosenza, iniziata stamattina la pulizia di sponde e alvei dei fiumi nell’area urbana. Si parte dal Busento

- Advertisement -

COSENZA – Hanno preso il via questa mattina, dalle sponde del fiume Busento nei pressi del ponte Mancini di Cosenza (a sud della città dove c’è la confluenza del torrente Iassa), gli interventi di pulizia di detriti e della vegetazione che interesseranno anche il Crati e il torrente Campagnano non solo in città, ma anche nei comuni di Rende, Castrolibero e Zumpano. Un intervento richiesto a gran voce da tantissimi cittadini, soprattutto a chi vive lungo i fiumi cittadini (i residenti di via Oberdan avevano anche firmato una petizione per chiedere immediati interventi di pulizia) che in alcune zone si trovavano in pessime condizioni da anni, con un rischio elevato anche per la sicurezza e l’incolumità delle persone.

I mezzi meccanici sono entrati in funzione da alcune ore iniziando a rimuovere tutta la vegetazione e la sporcizia lungo le sponde del fiume cittadino. Lavori possibili grazie al protocollo d’intesa firmato tra l’azienda regionale Calabria Verde e i Comuni di Cosenza, Rende, Castrolibero e Zumpano. L’accordo, firmato dal Direttore Generale di Calabria Verde, Giuseppe Oliva e i comuni interessati, prevede interventi mirati alla pulizia con il miglioramento del deflusso delle acque. Un accordo importante visto che non solo per la prima volta i lavori di pulizia interesseranno più comuni insieme (la città di Cosenza è stata capofila di questo protocollo al quale si è lavorato per quasi un anno, coinvolgendo anche le altre amministrazioni) ma anche vantaggioso pe le varie casse comunali, con poco meno di 10 mila euro di spese a carico degli Enti.

Agli uomini di Calabria Verde il compito di redigere il Piano operativo di Sicurezza, eseguire le attività di pulizia dei tratti individuati e fornire la manodopera forestale eventualmente occorrente per il supporto alle attività dei mezzi meccanici e/o per le esecuzioni di attività manuali, compatibilmente con le attività istituzionali dell’Ente e con l’eventuale sopraggiungere di altre priorità. Gli interventi, che saranno realizzati da Calabria Verde in collaborazione con i Comuni, riguarderanno in particolare: la rimozione di detriti e vegetazione che ostacolano il regolare deflusso delle acque, la pulizia delle sponde e degli alvei dei fiumi, eventuali interventi di lieve risagomatura per ripristinare la corretta sezione idraulica dei corsi d’acqua.