Esposto del Codacons: quelle 60 ambulanze acquistate dalla Regione “pagate a peso d’oro”

COSENZA – Costi esorbitanti per le ambulanze acquistate dalla Regione Calabria. Il Codacons ha presentato un esposto denuncia alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti. Parliamo dei 60 mezzi sanitari acquistati dalla Regione per un costo totale di 11,5 milioni di euro (circa 191.540 euro ad ambulanza). Secondo il Codacons, però, l’acquisto è stato esorbitante, con un danno economico per la collettività, visto che sarebbe stato possibile risparmiare avendo mezzi completi di attrezzature seguendo semplicemente le procedure di Consip.

Le ambulanze acquistate dalla Regione

“Non è obbligatorio acquistare un servizio tramite Consip… se si può risparmiare. In Calabria invece si marcia in direzione ostinata e contraria”. La Regione indica l’ASP di Cosenza, con decreto dirigenziale n. 10784 del 27.07.2023, Azienda capofila per l’acquisto di mezzi emergenza-urgenza. Quindi con delibera n. 1856 del 30 agosto 2023 “Accordo tra Azienda Zero e ASP Cosenza per l’attività di emergenza-urgenza extra ospedaliera. Delibera a contrarre per indizione procedura di gara finalizzata all’acquisto di mezzi di soccorso avanzato (autoambulanze)-Gara in ASP n. 3674414 – Aggiudicazione”, si è proceduto ad “Aggiudicare la procedura di gara a Lotto unico, per la fornitura in urgenza di n. 60 automezzi di soccorso avanzato (autoambulanze di tipo a), comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione full risk per al durata di 5 anni, per le necessità del Dipartimento di Emergenza-Urgenza della Regione Calabria, effettuata tramite piattaforma acquistinretepa.it nella gara in asp n. 3674414, alla ditta ORION SRL…”

“In buona sostanza – evidenzia il Codacons – con la citata delibera l’ASP di Cosenza ha aggiudicato ad un’unica azienda l’acquisto di n. 60 ambulanze al costo di 9.420.000,00 euro, oltre IVA. Per un totale di 11 milioni e mezzo di euro. In pratica paghiamo per ogni ambulanza 191.540,00 euro. Tale delibera presenta una piccola anomalia – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – viene sostenuto che per la fornitura oggetto di gara “non risultano in vigore “convenzioni” o “Accordi Quadro” né stipulate da Consip…”.

Ambulanze prive delle apparecchiature necessarie per l’emergenza

Tale affermazione non è corretta, poiché in Consip vi è un apposito bando “Gara per la fornitura di ambulanze e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”. Certo – prosegue Di Lieto – il nostro Ordinamento demanda a Consip il compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni. Anche se le Regioni possono disattendere i bandi Consip per “conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate dal Consip”. Ma, per il Codacons, a fronte della somma di 25mila euro di cui alla procedura Consip in Calabria le ambulanze sono costate poco meno di 400 mila euro. Ed infatti le 60 ambulanze acquistate, risultavano prive delle apparecchiature necessarie per l’emergenza, tant’è che la Regione con successivo decreto n. 15496 del 30.10.2023, stanzia altri “€ 13.955.000, per dotare le sessanta ambulanze delle necessarie attrezzature Sanitarie, device, sistemi per il soccorso, dispositivi medici”, sempre per tramite dell’ASP di Cosenza.

Con procedura Consip costo ad ambulanza di 25mila euro

“A conti fatti, la regione Calabria spende per ogni ambulanza circa 400.000 euro, a fronte dei 25.000 euro, di cui alla procedura Consip. Seguendo tale procedura – prosegue il Codacons – la Regione avrebbe potuto acquistare ben 935 ambulanze complete delle attrezzature per l’emergenza-urgenza ed i device necessari. Dinnanzi a questo uso disinvolto dei fondi pubblici abbiamo ritenuto doveroso – conclude Di Lieto – chiedere l’intervento della Procura della Repubblica e della Magistratura contabile, considerato il danno alla collettività”.