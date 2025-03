L’aggressione all’avvocato Natale Morrone «ha estratto un coltello da sub e mi ha colpito al torace»

- Advertisement -

COSENZA – Si trova ancora ricoverato all’Annunziata di Cosenza, ma fortunatamente le sue condizioni sono in netto miglioramento e da ieri è fuori pericolo. L’avvocato Natale Morrone, dal suo letto di degenza, ha raccontato quanto accaduto ieri pomeriggio nel suo studio di Corigliano dove un cliente, un 58enne che si è poi costituito in Questura a Cosenza, lo ha accoltellato al torace prima di fuggire lasciandolo gravemente ferito.

«Ieri pomeriggio ho avuto un incontro con il mio assistito, già programmato, affinché lui ritirasse la documentazione relativa ad una causa dove io l’ho assistito. Una volta preparata la documentazione, lui ha estratto il coltello, un un coltello da sub immagino non molto lungo. Mi ha colpito una volta sola al torace sinistro, poi è scappato via. Si tratta di una persona abbastanza disturbata. Purtroppo come sta accadendo la nostra, così come altre categorie professionali, sono soggetta a questo tipo di aggressioni, sempre più cruente e pericolose. Molti colleghi qui in Calabria hanno subito questo tipo di aggressioni fisiche, il che dovrebbe prestare molta attenzione nei media, perché è frutto di una società sempre più aggressiva».