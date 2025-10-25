World Pasta Day 2025: l’Italia celebra il suo simbolo e conferma la leadership mondiale

Oggi, 25 ottobre, si celebra il World Pasta Day, la Giornata Mondiale della Pasta, giunta alla sua 27ª edizione. Promossa da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (IPO), la ricorrenza accende i riflettori su uno dei prodotti simbolo della cultura gastronomica italiana, oggi ambasciatore del Made in Italy nel mondo.

Secondo un’indagine di AstraRicerche per i pastai italiani, la pasta rientra nella Top 5 dei motivi di orgoglio nazionale, accanto a monumenti, arte, paesaggi e letteratura. Per il 96,6% degli italiani, la pasta rappresenta un vero ambasciatore dell’Italia all’estero, mentre per il 69% è il primo elemento che viene associato al nostro Paese, prima ancora di pizza e vino.

World Pasta Day, primato mondiale dell’Italia

Anche nel 2024, l’Italia ha mantenuto il primato mondiale con 4,2 milioni di tonnellate prodotte, un consumo pro capite di 23,3 kg all’anno e oltre 2,4 milioni di tonnellate esportate verso quasi 200 Paesi, per un valore di 4 miliardi di euro. Germania, Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Giappone restano i principali mercati di destinazione.

“La pasta è un pilastro della nostra economia e della nostra identità culturale – afferma Margherita Mastromauro, presidente dei Pastai Italiani – ma il settore deve affrontare nuove sfide, dai dazi internazionali ai costi delle materie prime. Difendere la pasta significa difendere il Made in Italy.”

Sul fronte scientifico, il Consensus Statement Healthy Pasta Meal dell’IPO, aggiornato quest’anno da un gruppo di 29 esperti internazionali, conferma i 19 benefici della pasta: alimento sano, sostenibile, parte integrante della Dieta Mediterranea e alleato della salute cardiovascolare, cognitiva e metabolica. Sui social, intanto, è partita la maratona mondiale con l’hashtag #WorldPastaDay: chef, food blogger e appassionati da ogni parte del mondo celebrano la pasta con i loro piatti preferiti, confermando un amore universale che unisce i popoli… proprio come fa un buon piatto di spaghetti.