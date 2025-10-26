Dramma a Cosenza, soccorritore della Misericordia di Amantea si è spento a seguito di un malore

COSENZA – Tragedia nel pomeriggio di oggi a Cosenza, durante la Festa del Cioccolato che ha animato il centro cittadino. Secondo quanto ricostruito Fausto Ricetto, 65 anni, storico soccorritore della Misericordia di Amantea, ha accusato un grave malore mentre si trovava su Corso Mazzini, tra i visitatori della manifestazione.

L’uomo si sarebbe sentito male sotto gli occhi dei presenti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Trasferito d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, è arrivato già in arresto cardiaco e nonostante i tentativi di rianimarlo, per lui non c’è stato nulla da fare. Alcuni amici e colleghi, appresa la notizia, hanno espresso dolore e sconcerto per quanto accaduto.