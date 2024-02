Cosenza, Caruso venerdì sarà a Serra Spiga e San Vito: nuovo incontro con i cittadini

COSENZA – Dopo i residenti di Cosenza Vecchia, venerdì prossimo, 16 febbraio, alle ore 16.30 presso la Parrocchia San Giuseppe, il sindaco Franz Caruso incontrerà i cittadini di San Vito e Serra Spiga a cui, insieme all’assessore Pina Incarnato ed al presidente della commissione urbanistica, Francesco Turco, illustrerà il progetto di riqualificazione urbana dell’intero comprensorio.

Il quartiere, tra i più popolosi di Cosenza, abbandonato da anni di incuria ed indifferenza, vivrà, con l’amministrazione guidata da Franz Caruso, una stagione di rinascita. Ed, infatti, stanno per partire i corposi interventi di riqualificazione grazie a tre linee di finanziamento PNRR che lo rigenererà dal punto di vista urbanistico, con una riconversione diffusa in tutte le aree esterne ed interventi massicci sull’edilizia residenziale pubblica, per quanto concerne, in particolare, lavori di messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico. “Porto avanti quell’idea di città che mi vede partire da dove gli altri non sono mai arrivati: i quartieri periferici e popolosi di Cosenza, senza, per questo, abbassare la guardia sul centro urbano, pure importante e da valorizzare”.

Lo afferma il sindaco Franz Caruso, che prosegue: “Attraverso i finanziamenti ottenuti con il PNRR, dopo due anni di lavoro assiduo portato avanti dall’assessore all’urbanistica, Pina Incarnato, effettueremo un primo intervento di 7 milioni di euro, per rifacimento dei sottoservizi, della rete idrica e di quella fognaria, del manto stradale, la realizzazione di nuovi marciapiedi e di 5 spazi di aggregazione sociale che cambieranno il volto di questa zona. A ciò si aggiungerà un intervento totale sull’illuminazione di tutta l’area e la realizzazione di una rotatoria che sarà un segno distintivo di questo intervento e che risolverà il problema dell’accessibilità a Serra Spiga. Altre azioni saranno, poi, messe in campo per altri 6 milioni di investimenti con i lavori di recupero e ristrutturazione di 4 immobili destinati a Edilizia residenziale pubblica. In più, a servizio dell’area di San Vito, in via Saverio Albo, sarà realizzato un nuovo asilo nido, grazie all’impegno dell’assessore ai LLPP, Damiano Covelli”.

“Credo che nessuna Amministrazione – conclude il sindaco Franz Caruso – abbia mai attenzionato e rivolto il proprio sguardo verso questi quartieri che, per quanto mi riguarda, rivestono un’importanza assoluta».