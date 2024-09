COSENZA – Ci siamo: i lunghi mesi estivi dominati, praticamente senza sosta dall’anticiclone africano, con il suo carico di aria rovente, afa e umidità, finiranno finalmente nel cassetto, con l’estate oramai agli sgoccioli e i primi segnali di autunno. È in arrivo un ciclone dalla Groenlandia che segnerà la fine del caldo africano e delle giornate soleggiate, in particolare nella prossima settimana, quando arriverà anche un bel carico di pioggia dal nord Atlantico a dare respiro ad una crisi idrica pesantissima.

Domani ancora rovesci: diramata l’allerta gialla in Calabria

I primi sentori di cambiamento li abbiamo avvertiti già oggi, con rovesci spari su tutta la regione. Anche per la giornata di domani è previsto un generale peggioramento del tempo con temporali ed acquazzoni anche se le temperature restano ancora tipicamente estive. Il dipartimento della protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta gialla per precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specialmente sulle zone interne. Per il fine settimana il tempo dovrebbe tornare stabile e soleggiato in attesa del ribaltone.

Cambiamento radicale da lunedì: in arrivo un ciclone atlantico

Il vero e proprio cambiamento di rotta, infatti, lo avvertiremo a inizio della prossima settimana quando una goccia fredda, cioè un vortice ciclonico in quota che si è isolato da un’area a bassa pressione più grande, si abbatterà sullo Stivale portando il maltempo e decretando la fine dell’estate. Lo scontro tra l’aria polare marittima e l’aria calda del mar Mediterraneo provocherà fenomeni intensi, dapprima al Nord e in Sardegna poi subito verso le regioni fino alla Calabria. Proprio in basso Tirreno potrebbe essere la zona maggiormente colpita dal maltempo.

Il flusso perturbato Atlantico affonderà più deciso verso sud, influenzando direttamente il Mediterraneo centrale: maltempo diffuso e tanta pioggia con un drastico calo delle temperature. Tempo che potrebbe rimanere perturbato per tutta la settimana. Insomma, il declino dell’estate potrebbe concretizzarsi definitivamente nella seconda decade di settembre.