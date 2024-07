Cavallo precipita in un dirupo impervio, salvato dai vigili del fuoco con un elicottero

TIRIOLO (CZ) – Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, intervenuta nel pomeriggio di ieri, 30 giugno, in località Campo Monaci nel comune di Tiriolo, ha portato a termine un’operazione di salvataggio ad un cavallo, caduto in un dirupo impervio e dal quale non riusciva a risalire. L’intervento dei vigili del fuoco è valso a raggiungere il povero animale e, considerando la difficoltà nel recupero, è stato richiesto intervento del mezzo aereo. Sul posto il dott. Antonio Salvatore Benvenuto del Centro Medico Veterinario Temesa ha collaborato con il personale dei vigili del fuoco, provvedendo a tranquillizzare il cavallo e successivamente a sedarlo per consentire il recupero con il mezzo aereo.

Nel frattempo, dal reparto volo dei vigili del fuoco di Lamezia Terme è giunto l’elicottero Drago VF68. Il personale elisoccorritore ha provveduto ad immobilizzare il cavallo con imbracatura di sicurezza ed in volo verricellato, è stato trasferito in zona sicura ed affidato al legittimo proprietario. Dimostrazioni di stima nei confronti dei soccorritori da parte dei cittadini che, curiosi, hanno seguito le operazioni dell’intervento.