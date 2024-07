Calabria nella fornace africana: sabato punte di 40 gradi, poi lieve tregua. Agosto ancora rovente?

COSENZA – Aria rovente, afa e notti tropicali. Da alcuni giorni siamo nuovamente alle prese con l’ennesima ondata di caldo africano di questa lunga estate. L’anticiclone di matrice sahariana domina incontrastato su tutta l’Italia. In Calabria, alle temperature diurne superiori ai 35/36 gradi registrate negli ultimi due giorni, si aggiungo anche il fastidio di afa e umidità che rendono le giornate opprimenti, aumentando la sensazione di calore. Solo oggi, grazie all’arrivo di venti più freschi da est (che interessano gran parte della fascia adriatica fino alla Calabria ionica), le temperature sono state leggermente più fresche. Tutto il Sud, inoltre, continua anche a fare i conti con la gravissima emergenza siccità.

Il “cuore” rovente dell’anticiclone africano al momento interessa il basso Mediterraneo, in particolare la Spagna, il Sud della Francia e le Isole Baleari (con temperature anche di 42 gradi). A partire da domani l’alta pressione sub-tropicale riceverà uno slancio dinamico verso Nord-Est, a causa dello sprofondamento di una saccatura atlantica che dalle Isole Britanniche punterà verso la Francia e il Nord della Spagna. Aria fresca in quota potrebbe raggiunge anche il Nord Italia a metà settimana, facendo in parte indebolire l’alta pressione, con instabilità diffusa e il rischio di violenti temporali a causa dei fortissimi contrasti termici.

Caldo africano in Calabria, picco sabato. Poi qualche giorno di tregua

La Calabria, invece, continuerà ad essere attanagliata dalla canicola africana e dall’afa opprimente. Le temperature inizieranno ulteriormente a salire nei prossimi giorni, con le massime che raggiungeranno anche i 38 C nelle zone interne tra giovedì e venerdì. Sarà un crescendo fino a sabato, che dovrebbe essere la giornata più rovente della settimana, con punte vicino ai 40 gradi.

Da domenica le temperature perderanno qualche grado e inizierà una lieve discesa che si concretizzerà tra lunedì e mercoledì, riportando un clima almeno più sopportabile, seppur in un cotesto sempre caldo e tipicamente estive. E poi? Dopo la breve tregua l’anticiclone africano potrebbe tornare in gran spolvero a partire dal 6-7 di agosto, con un nuovo arrivo di masse d’aria rovente.