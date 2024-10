Ancora cercatori di funghi dispersi sulle montagne calabresi. In tre soccorsi dai vigili del fuoco

GAMBARIE (RC) – Non si fermano i soccorsi di cercatori di funghi dispersi sulle montagne calabresi. L’ultimo caso arriva da Gambarie, in Aspromonte, dove questa mattina ha avuto per fortuna un lieto fine la disavventura di tre uomini originari di Bagnara, che avevano perso l’orientamento all’interno dei boschi dell’Aspromonte mentre erano in cerca di funghi.

Poco dopo le 10:00, la sala operativa del NUE ha allertato il Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria trasferendo la richiesta di soccorso pervenuta al 112 dai tre uomini. Recepite le coordinate acquisite dal sistema del NUE, la squadra dei Vigili del Fuoco del presidio rurale di Gambarie d’Aspromonte, coordinata dal Capo Squadra Carmelo Mallamaci, si è subito attivata per le ricerche anche con due automezzi fuoristrada, cercando di mantenere il contatto con i tre uomini attraverso gli smartphone. Dopo circa un’ora di ricerche all’interno dei boschi, i soccorritori sono riusciti a raggiungere i malcapitati nei pressi del monumento a Garibaldi e, accertate le buone condizioni fisiche, li hanno ricondotti alla propria autovettura.