Alta velocità: via libera da Mase a 9 miliardi di euro: poco più di 100 Km su due lotti della linea

ROMA – Il progetto dell’Ala velocità Salerno-Reggio Calabria mette un tassello per la sua realizzazione almeno per i primi due lotti e che toccano marginalmente la nostra regione. A fine agosto, infatti, è arrivato il via libera della Commissione del Mase all’intervento dell’Alta Velocita Salerno-Reggio Calabria a un investimento di 9 miliardi di euro per i lavori su due lotti della linea, che copriranno circa 100 km di territorio che attraversando Campania e Basilicata fino al Nord della Calabria nel tratto da Romagnano a Praia a Mare. In questa rpima fase, ci si ferma a Praia a Mare, ma l’intervento complessivo prevede uno stanziamento di 30 miliardi di euro e il prolungamento dell’Alta velocità ferroviaria fino a Reggio Calabria.

Lavori del primo lotto entro il 2026

I lavori relativi al primo lotto dovrebbero concludersi entro il 2026 (tempi strettissimi con le scadenze del Pnrr), mentre il completamento degli altri lotti è previsto per il 2030 e il 2032. Sebbene la valutazione d’impatto ambientale sia ancora in corso, l’approvazione da parte della commissione segna un primo passo verso la realizzazione del progetto.

“Il parere favorevole espresso ieri dal Mase nell’ambito dell’iter che porterà presto alla chiusura della procedura di VIA e più in generale dell’iter approvativo dei Lotti 1b e 1c della nuova linea AV/AC Salerno-Reggio C. è un ulteriore ed importante tassello lungo la strada che vede il nostro Governo adoperarsi con determinazione e concretezza al fine di consentire al Mezzogiorno di prendere finalmente velocità”. Lo ha dichiarato il deputato e Sottosegretario al Mit con delega al coordinamento delle attività commissariali, Tullio Ferrante. “Può considerarsi – ha continuato Ferrante – un passaggio significativo per l’avanzamento del procedimento amministrativo propedeutico alla realizzazione di una grande opera infrastrutturale che cambierà il volto del nostro Sud,” ha concluso il Sottosegretario.

Sulla stessa linea Rossano Sasso, commissario della Lega in Calabria “accolgo con grande soddisfazione la notizia del via libera della commissione del Mase (Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica) all’intervento dell’alta velocità Salerno-Reggio Calabria. Questo importante passo avanti dimostra ancora una volta l’impegno incessante del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, nel promuovere e migliorare le infrastrutture in Calabria e nelle regioni meridionali. Il progetto dell’alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria rappresenta un’opera strategica non solo per la Calabria, ma per tutto il Sud Italia”.

“Con il via libera definitivo, viene sbloccato un intervento cruciale che coinvolgerà tre regioni: Campania, Basilicata e, naturalmente, Calabria. Questo intervento si tradurrà in una riduzione dei tempi di viaggio, un miglioramento della mobilità e un incremento della competitività economica di un’area che per troppo tempo è stata penalizzata da infrastrutture inadeguate. La Calabria ha bisogno di opere di questa portata, capaci di rilanciare l’economia, creare nuovi posti di lavoro e migliorare la qualità della vita dei cittadini“.