LAMEZIA TERME (CZ) – Sono operativi da questa mattina i nuovi gate di imbarco all’aeroporto di Lamezia Terme “Sant’Eufemia”. Si tratta di una prima parte di tutta la nuova area imbarchi, con 5 gate già operativi e una struttura ampia, moderna e accogliente, che si avvicina agli standard europei. I gate sono presenti in un unica e moderna area con ampie vetrate, dove è possibile aspettare l’imbarco utilizzando delle comode sedute, rimanere sempre aggiornati grazie ai ledwall luminosi e utilizzare tutta una serie di servizi, compresa un nuovo bar-ristorante. Si tratta di un primo investimento di circa 5 milioni di euro, che rientrano nel progetto di ammodernamento finanziato con il “Cis Calabria”.

Presenti all’inaugurazione il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, l’amministratore unico di Sacal Marco Franchini e il sindaco di Lamezia Terme. Per il presidente della Regione si tratta di «È un primo importante risultato di altri che dobbiamo conseguire perché questo è il primo modulo del nuovo aeroporto di Lamezia Terme. Abbiamo trovato le risorse non spese per rifare tutti e tre gli aeroporti ma siamo partiti da questo primo modulo dell’aeroporto internazionale di Lamezia Terme perché quella orribile tenda che si offriva ad immagine della Calabria doveva essere distrutta al più presto e quindi ho chiesto a Sacal di accelerare e sono contento che anche i passeggeri ne siano felici”.

“Abbiamo dimostrato che in Calabria ci può essere un cambio di passo. Sei mesi per fare un’opera pubblica, un tempo record in Italia. Appena tre mesi fa sono stato qui per raccontare il consultivo dei miei primi due anni e mezzo, e hanno visto che non c’era quasi nulla, siamo riusciti in tre mesi a concludere un lavoro anche piuttosto complicato, perché pensate quello che bisogna fare anche in termini di impiantistica per un manufatto come questo. Sono molto felice che la Calabria si segnali come una regione di eccellenza, mentre in Italia diventa sempre molto complicato fare opere pubbliche velocemente“.