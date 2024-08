Zumpano: incendio minaccia la base dell’elisoccorso, difficile intervento dei vigili del fuoco – VIDEO e FOTO

ZUMPANO (CS) – Paura a Zumpano per un incendio divampato sulla collina a ridosso della Statale 107 Silana Crotonese. Le fiamme minacciano la base dell’elisoccorso. Secondo quanto emerso il rogo sarebbe partito dalla vegetazione circostante e le fiamme si sarebbero anche avvicinate alla cisterna con il carburante. Una colonna di fumo invade anche la Statale.

Su Facebook i video e le immagini delle fiamme. Sono momenti di grande apprensione anche perchè l’incendio ha interessato una parte della sede del servizio di elisoccorso di Cosenza e l’eliambulanza si è alzata in volo, fortunatamente in pochi minuti, per raggiungere la base di Lamezia Terme. Sul posto stanno operando le squadre di Cosenza e Rende e squadre boschive dei vigili del fuoco.

La corrente elettrica nella zona è saltata, e il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, che si trova sul posto, sta predisponendo la chiusura delle attività commerciali. Inoltre le fiamme hanno anche avvolto un’auto.

I vigili del fuoco stanno lavorando con 5 squadre e con molte difficoltà allo spegnimento del vasto incendio ma purtroppo sarebbe stato necessario l’arrivo di un mezzo aereo che purtroppo non è potuto intervenire perchè tutti impegnati altrove.