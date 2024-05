Unical, ecco il sistema integrato dei trasporti “sharing mobility”:finanziato dalla Regione

RENDE (CS) – Sarà illustrato martedì sette maggio alle 15 presso la sala stampa del centro congressi “Andreatta” dell’Unical il servizio di sharing mobility con mezzi elettrici car e scooter, integrativi del Tpl nelle aree urbane di Cosenza Rende con particolare attenzione al Campus universitario di Arcavacata, finanziato dalla Regione Calabria. Nella prima fase di avvio del progetto sarà istituito un servizio di mobilità condivisa fruibile ad un prezzo ridotto per gli abbonati del TPL, con una flotta di veicoli completamente a trazione elettrica che, partendo dalla stazione ferroviaria di Cosenza e dal piazzale delle autolinee, raggiungerà l’università della Calabria. I servizi di sharing saranno fruibili con importanti sconti per gli abbonati mensili e annuali dei servizi di trasporto pubblico locale.

Questo sistema incentivante è mirato ad attrarre nuovi utenti nei confronti del trasporto pubblico locale, grazie alla possibilità di acquistare a un prezzo ridotto anche il servizio di sharing mobility. La dotazione dei mezzi elettrici iniziale è composta di 20 e-scooter e 4 e-car. Tuttavia, il numero di veicoli impiegato nella sperimentazione potrà essere incrementato nel in caso di risposta positiva da parte dell’utenza. Diverse le modalità di noleggio dei veicoli: free floating, round trip, station based e one way.

Il progetto prevede, sin dalla prima fase, l’individuazione di cinque zone di servizio, abilitate al prelievo e al rilascio dei mezzi e connesse fra loro. Ecco dove si trovano: Cosenza centro, Prefettura, centro commerciale metropolis, Quattromiglia di Rende e Università della Calabria. La finalità del progetto è quella di offrire un servizio di mobilità accessibile, affidabile e sostenibile che semplifichi la quotidianità delle persone e riduca l’impatto ambientale. I veicoli impiegati sono dotati di motori 100% elettrico, tutta l’energia utilizzata proviene da fonti rinnovabili.



Le auto hanno un’autonomia di 400 chilometri, mentre gli scooter fino a 80 chilometri. La ricarica dei veicoli non è un problema per l’utente. I veicoli vengono ricaricati direttamente dagli operatori che su un apposito terminale monitorano in tempo reale l’autonomia residua. Il pagamento avviene direttamente attraverso la carta di credito in modo semplice, rapido ed assolutamente sicuro grazie alla doppia verifica della registrazione sul proprio telefono e del pin personale. Un pagamento solo. Per i soli minuti della singola corsa. Sono inoltre possibili forme di convenzioni riservate al mondo delle imprese.