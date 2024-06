Truffe agli anziani, a Zumpano i consigli dei carabinieri su come difendersi

ZUMPANO (CS) – La prevenzione delle truffe, in particolare quelle ai danni degli anziani, rappresenta una tematica di grande importanza e attualità. Il Comando Carabinieri Provinciale di Cosenza, in collaborazione con il Comune di Zumpano, ha deciso di affrontare questo problema con un convegno informativo, che si terrà Lunedì 3 giugno 2024 alle ore 17:30 presso la Sala Vivarini del Museo di Arte Sacra nel Centro Storico di Zumpano.

Il convegno, nato dalla necessità di instaurare un’efficace opera di prevenzione attraverso l’informazione, vedrà la partecipazione di diverse figure istituzionali e associative che interverranno per sensibilizzare e fornire strumenti utili alla popolazione, in particolare agli anziani, per difendersi dalle truffe. Tra i relatori, sarà presente l’Avvocato Fabrizio Fabiano, Sindaco del Comune di Zumpano, che aprirà l’incontro con un discorso di benvenuto e un’introduzione al tema. Seguirà l’intervento del Maresciallo Lucio Paladini, Comandante della Stazione Carabinieri di Celico, che fornirà consigli pratici su come riconoscere e prevenire le truffe.

Il Tenente Luigi Bazzurri del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza parlerà delle iniziative e delle strategie messe in atto dalle forze dell’ordine per combattere questo tipo di crimine. La presenza di Alfano Dino, Presidente dell’Associazione Pensionati Zumpano, offrirà una prospettiva diretta sulle difficoltà incontrate dagli anziani e sulle necessità di maggiore informazione e supporto.

L’Assessore del Comune di Zumpano, Ernestina Amantea, interverrà per evidenziare il ruolo delle istituzioni locali nella tutela dei cittadini più vulnerabili, mentre la moderazione dell’evento sarà affidata alla Dott.ssa Luigina Maria Nigro, Consigliere Comunale di Zumpano, che guiderà il dibattito e faciliterà le domande del pubblico. Questo convegno rappresenta un passo fondamentale per creare una comunità più informata e consapevole, capace di prevenire e contrastare le truffe. La partecipazione attiva dei cittadini e delle istituzioni è essenziale per costruire un sistema di protezione efficace contro questi reati.

Il Comune di Zumpano e il Comando Carabinieri Provinciale di Cosenza invitano tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante evento, affinché attraverso la conoscenza e la collaborazione si possano ridurre significativamente i casi di truffa sul territorio.