Tensioni in un cantiere a Cosenza, sul posto carabinieri e ispettori del lavoro

COSENZA – Sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzione sono diventati due termini che tornano troppo spesso alla ribalta, alla luce di vicende legate a infortuni o, nei casi più tragici, alle morti sul lavoro. Stamattina a Cosenza l’ennesimo caso di un cantiere dove, evidentemente, gli operai lavorano senza alcun dispositivo di sicurezza e protezione.

Nonostante le precisazioni ricevute dal capo cantiere, la notizia pubblicata questa mattina e relativa ad un operaio che ha minacciato di lanciarsi nel vuoto, nel primo pomeriggio, sono scattati i controlli. Sul posto infatti, si sono recati i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro insieme ai tecnici dell’ufficio provinciale dell‘Ispettorato del Lavoro per effettuare un controllo sul cantiere. Il servizio è in corso e carabinieri e ispettori dovranno valutare le condizioni in cui lavorano gli operai.