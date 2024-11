Strepitosa Verdiana. La cantante cosentina vince l’edizione 2024 Tale e Quale Show

- Advertisement -

COSENZA – Con il brano “Oggi sono io” e interpretando la grandissima e difficilissima Mina, si è conclusa con un successo la bellissima avventura di Verdiana Zagararo nel programma Tale e Quale show condotto da Carlo Conti. La cantante cosentina è infatti la vincitrice dell’edizione 2024. Il suo trionfo con 503 voti davanti a Kelly Joyce, che ha invece vinto l’ultima puntata, e Feisal Bonchani giunto terzo. Nell’ultima puntata la giuria composta da Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, ha avuto come giudice speciale Paolo Bonolis.

Il successo di Verdiana è stato suggellato non solo dai voti alti della giuria in ogni esibizione, ma anche dal televoto e quindi anche dall’apprezzamento del pubblico. La cantante cosentina ha mostrato il suo enorme talento, una voce eccezionale, la capacità di adattarsi a diversi stili e un timbro di voce fantastico che ha spesso rapito il pubblico nelle sue esibizioni e interpretando artisti non certo semplici come Antonella Ruggiero, Arisa, Lady Gaga, Mina, Anna Oxa, Celine Dione e così via. Verdiana ha vinto due puntate e spesso è arrivata nei primi tre posti rimanendo sempre in vetta alla classifica generale. Questo gli ha consentito di trionfare nell’edizione 2024 di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show Classifica finale

1 Verdiana 503

2 Kelly Joyce 470

3 Feisal Bonchani 446

4 Amelia Villana 444

5 Giulia Penna 407

6 Thomas 390

7 Simone Annicchiarico 367

8 Massimo Bagnato 360

9 Roberto Ciufoli 297

10 Justine Mattera 285

11 Carmen Di Pietro 193