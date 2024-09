Tale e Quale Show: strepitosa Verdiana. Incanta cantando Celine Dione e vince la seconda puntata

COSENZA – Una straordinaria performance canora che le è valsa anche la standing ovation del pubblico e della giuria composta da Alessia Marcuzzi insieme con Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Special Guest in giuria Katia Follesa. Verdiana Zangaro, che partecipa come concorrente alla trasmissione “Tale e Quale Show” in onda ogni venerdì su Rai 1 e condotta da Carlo Conti, ha vinto la puntata di ieri sera.

La cantante cosentina si è trasformata in Celine Dione ed ha cantato una delle sue cover più celebri ed anche una delle canzoni più difficili: “All by Myself” brano meraviglioso scritto ed eseguito da Eric Carmen nel 1975 ma che ha trovato in Celine Dion la sua migliore rappresentazione. Un’esibizione impeccabile e straordinaria quella di Verdiana, che con un abito luccicante, ha eseguito il brano in modo perfetto con la sua incredibile voce esplosa in tutta la sua potenza ed estensione. Una brano che “ha fatto emozionare. Sei una bomba” ha detto Alessia Marcuzzi che ha applaudito la performance di Verdiana. Alla fine è lei che si aggiudica con merito la seconda puntata con 69 punti. Nella prima puntata, trasformatosi in Arisa ed eseguendo la canzone “Meraviglioso amore mio” era invece arrivata seconda.

Classifica finale 2 puntata

Verdiana Zangaro – “All By Myself” – Céline Dion

Kelly Joice – “Goldfinger” – Shirley Bassey

Simone Annicchiarico – Tutto il resto è noia” – Franco Califano

Massimo Bagnato – “Cento campane” – Lando Fiorini

Giulia Penna e Thomas (Pari merito)

Feisal Bonciani – “Purple Rain e Kiss” – Prince

Amelia Villano – “Sinceramente” – Annalisa

Justine Mattera – “Zum Zum Zum” – Sylvie Vartan

Carmen Di Pietro e Roberto Ciufoli – Sesso e samba” – Tony Effe e Gaia