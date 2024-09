La cantante cosentina Verdiana Zangaro protagonista a “Tale a Quale Show” su Rai 1. «Supportiamola»

COSENZA – Verdiana Zangaro, la cantante cosentina che si affermò nel programma Amici di Maria De Filippi, e attuale componente del trio Le Deva, apprezzate per la loro capacità di fondere stili vocali diversi e per l’impegno nel trattare tematiche sociali nelle loro canzoni, sarà la prossima protagonista della trasmissione “Tale e Quale Show” in onda da venerdì 20 settembre su Rai 1 e condotta da Carlo Conti.

Il format del programma, che tanto successo riscuote ogni anno, è incentrato su una competizione tra celebrità che devono trasformarsi in cantanti famosi, sia nell’aspetto che nella voce, cercando di riprodurre al meglio le performance e i dettagli stilistici degli artisti originali. A partire da questa nuova edizione ci saranno novità per quanto riguarda la giuria. Lascia Loretta Goggi mentre ci saranno Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi e in ogni puntata un quarto giurato “vip”. Nella prima puntata di venerdì ci sarà Stefano De Martino, che da quest’anno conduce Affari tuoi.

Verdiana Zanagro: da Amici al successo professionale con i Le Deva

Verdiana Zangaro è nata il 21 giugno 1986 a Rossano e vive a Cosenza. È diventata nota al grande pubblico per la sua partecipazione alla dodicesima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” nel 2013, dove si è classificata quarta. Durante il programma ha avuto modo di dimostrare le sue doti vocali e la sua versatilità interpretativa, guadagnando il favore di una vasta parte del pubblico. Verdiana si è distinta per la sua voce potente e la capacità di interpretare brani di vari generi musicali, dal pop al soul. Dopo la partecipazione ad “Amici”, ha pubblicato diversi album e singoli, riscuotendo un discreto successo nella scena musicale italiana.

Attualmente la carriera di cantante la vede protagonista con il trio Le Deva, un gruppo italiano partito in quattro ma al momento composto da tre voci femminili: Verdiana Zangaro, Greta Manuzi e Roberta Pompa.

Il nome fa riferimento a “Le Deva”, ispirato al concetto di figure divine femminili della mitologia induista, che rappresentano diverse personalità e sfaccettature dell’universo femminile. Il progetto Le Deva nasce nel 2016 con l’intento di unire le voci e le esperienze artistiche delle cantanti, tutte con carriere individuali nel mondo della musica, e partecipazioni a talent show come “Amici di Maria De Filippi” e “X Factor”. La loro musica è prevalentemente pop, e il gruppo si caratterizza per l’armonia vocale e l’attenzione ai testi, che spesso trattano tematiche legate all’amore, alla forza femminile e all’empowerment. Nel 2017 hanno pubblicato il loro primo album che ha ottenuto un buon riscontro sia dal pubblico che dalla critica.

Sempre legata alla sua terra e a Cosenza

Verdiana, da sempre legata a Cosenza e alla sua Calabria, ha avviato e gestisce con tanta passione una scuola musicale (la “Cluster”) per dare la possibilità ai giovani talenti calabresi di intraprendere un percorso musicale professionale, interfacciandosi con artisti di livello nazionale. Ed allora supportiamo tutti Verdiana in questa nuova avventura!

Tutti i concorrenti dell’edizione 2024 di Tale e Quale Show

Justine Mattera (showgirl, attrice e conduttrice)

Amelia Villano (speaker di Radio Zeta, comica ed imitatrice di Belen)

Kelly Joyce (cantante francese nota per la hit “Vivre la vie”)

Giulia Penna (attrice e content creator)

Verdiana Zangaro (cantante, partecipò ad “Amici”, fa parte del trio Le Deva)

Carmen Di Pietro (showgirl e attrice)

Roberto Ciufoli (attore e comico, ex membro della Premiata Ditta)

Thomas Bocchimpani (cantante, partecipò ad “Amici”)

Feysal Bonciani (cantante e attore, interpretò Giuda a teatro in “Jesus Christ Superstar”)

Massimo Bagnato (attore e comico, già nel cast di “Zelig”)

Simone Annicchiarico (conduttore, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli)