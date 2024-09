Steward del Cosenza non retribuiti da mesi: “Dalla società ancora nessun pagamento”

COSENZA – Dopo la prima segnalazione ricevuta i primi di agosto, gli steward del Cosenza calcio tornano a scriverci per lamentare i mancati pagamenti in merito al servizio prestato. Nonostante avessero ricevuto rassicurazioni dalla società rossoblù di serie B, i lavoratori ci confermano che “la situazione risulta essere ancora la medesima”. Secondo quanto spiegato, tutti gli steward e anche le hostess attendono pagamenti da ottobre 2023 ma nessuno, ad oggi, sarebbe stato retribuito. Decine di persone, uomini e donne che hanno prestato servizio come steward per il Cosenza Calcio, nonostante abbiano lavorato in tutte le partite casalinghe e ad altri eventi come, ad esempio, quello della Nazionale femminile, non hanno ricevuto quanto loro dovuto.

