Steward del Cosenza non retribuiti da mesi. La società «a breve il problema sarà risolto»

COSENZA – “Una situazione sgradevole“. Così la definisce il giovane steward che ha scritto alla nostra redazione in merito al Cosenza Calcio, società di Serie B, il quale spiega che decine di persone, uomini e donne che hanno prestato servizio come steward per il Cosenza Calcio, nonostante abbiano lavorato in tutte le partite casalinghe e ad altri eventi come, ad esempio, quello della Nazionale femminile, non abbiano ricevuto quanto loro dovuto. “Sono mesi ormai che i pagamenti sono fermi, non stiamo ricevendo più nulla. In società nessuno sa niente – scrive – e fanno scaricabarile di giorno in giorno”.

“Nonostante i numerosi solleciti per ricevere ciò che ci spetta, non abbiamo ricevuto alcuna risposta, e ci sentiamo completamente ignorati e presi in giro. Ci sembra paradossale che una società come il Cosenza Calcio possa essere così disorganizzata”.

Secondo quanto spiegato, tutti gli steward e anche le hostess attendono pagamenti da ottobre 2023 ma nessuno, ad oggi, sarebbe stato retribuito. “I responsabili ci hanno rimandato di giorno in giorno con scusanti varie e io personalmente – spiega nella missiva il giovane steward – ho trasmesso diverse mail alla società senza ottenere mai una risposta. Noi siamo stanchi e abbiamo il diritto di essere retribuiti dopo aver svolto dignitosamente il nostro lavoro”.

La risposta della società rossoblu

La società del Cosenza Calcio, interpellata dalla nostra redazione, fa sapere che «sono in corso opportune verifiche da parte della neo amministrazione e che saranno a breve risolte le posizioni aperte».