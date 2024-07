Scomparso Williams Giuliano Bonanno, il 31enne cosentino ritrovato a Milano

COSENZA – Era scomparso da quasi 15 giorni, esattamente dal 10 luglio scorso. Williams Giuliano Bonanno, 31 anni di Cosenza è stato trovato in stato confusionale a Milano ed è stato portato in ospedale, al policlinico, per accertamenti. L’ultima volta era stato avvistato a Cremona da un’amica, e poi si sarebbe diretto a Milano.

La madre aveva lanciato un appello disperato in quanto non aveva avuto più sue notizie. Da qui le ricerche e gli appelli, anche sui social, e ieri il 31enne è stato avvistato dai carabinieri in via Bonardi, a Città Studi. La famiglia è stata avvisata e il giovane è in buone condizioni di salute.