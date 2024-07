Cosenza, giovane scomparso da oltre 10 giorni. La mamma preoccupatissima: “aiutateci a trovarlo”

COSENZA – È scomparso dal 10 luglio scorso da Cosenza, città in cui vive. Williams Giuliano Bonanno, 31enne di lui non si hanno più notizie da oltre dieci giorni. “Aiutateci a ritrovare Williams” è l’appello disperato della famiglia del giovane. La madre, preoccupatissima, chiede aiuto per riuscire a mettersi in contatto con il figlio.

Williams vive a Cosenza, è stato a Cremona da un’amica, e poi si è diretto sicuramente a Milano, non sappiamo se sia ancora lì, potrebbe essere in stato confusionale e in difficoltà. Williams Giuliano è alto 1,70 e pesa circa 90 kg, occhi e capelli castani. Ha un tatuaggio sulle mani “Trust on one”, uno sul braccio destro con Biancaneve e lo specchio, uno sul collo “Bon Ton”.

“Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell’Ordine al 112 oppure l’associazione Penelope Lombardia al numero 380.78.14.931“, scrive l’associazione Penelope Lombardia, che ha lanciato l’allarme.