Rende, passerella pedonale di Viale dei Giardini: riprendono i lavori di completamento

RENDE (CS) – I lavori per il completamento della passarella pedonale di Rende sul fiume Surdo, che collegherà viale dei Giardini con via Mattia Preti, proseguono. Con Deliberazione della Commissione Straordinaria del 12 dicembre scorso era stato approvato i progetto esecutivo per un importo complessivo di € 230.000,00, di cui € 193.000,00 per lavori (comprensivi degli oneri della sicurezza) ed € 37.000,00 per somme a disposizione con una proroga fino al 31 dicembre di quest’anno per la conclusione degli interventi di riqualificazione.

Il 7 maggio, però, i lavori erano stati sospesi per la redazione della modifica contrattuale. Questo perché durante l’esecuzione degli stessi interventi, era emersa la necessità di apportare delle modifiche al progetto perché erano stati individuati, nel sottosuolo, sottoservizi interferenti con le lavorazioni.

Le modifiche al progetto

In particolare della linea fognaria che attraversa l’area di cantiere, per la quale risulta necessario prevedere l’inserimento di due pozzetti di ispezione e la realizzazione di una protezione della porzione di tubazione ricadente in prossimità della piastra di fondazione della scala, lato via Mattia Preti. Inoltre, al fine di migliorare la fruibilità e l’accessibilità delle scale, è stato previsto un piccolo allargamento delle rampe. L’importo dei maggiori lavori è stato quantificato in € 23.761,29 (ossia 14,92% dell’importo di aggiudicazione). La maggiore spesa per i lavori ha trovato copertura nell’ambito delle somme a disposizione dell’Ente previste nel quadro economico già approvato con la determina di aggiudicazione di marzo 2024.