Rende: trent’anni di “Gelosia”, il funky dei Dirotta su Cuba fa ballare il centro storico

RENDE – Sound distintivo, unico e tanta energia. Un viaggio nelle canzoni e nella storia dei Dirotta su Cuba per i quali il tempo, trent’anni e più, non sembra essere passato. Caratteristiche inconfondibili quelle della band nata nei primi anni ’90 diventando di fatto, pioniera del genere ‘funky italiano’. Ieri sera nel centro storico di Rende, il concerto in piazza Costantinopoli: un vero e proprio viaggio musicale che ha ripercorso 30 anni di carriera della band guidata dalla straordinaria voce di Simona Bencini. Nonostante qualche piccolo problema tecnico ad inizio serata, il concerto è stato molto coinvolgente grazie anche alla band composta da musicisti di grande valore e ai loro simpatici ed entusiasmanti sketch.

Nel trentesimo compleanno della canzone “Gelosia”, questa come le altre hit del gruppo hanno fatto divertire il pubblico: “Notti d’estate”, “Sensibilità”, “Dove sei”, “Liberi di – Liberi da” senza dimenticare la musica dance che ha caratterizzato la loro produzione negli ultimi anni. I Dirotta su Cuba hanno davvero meritato il Premio miglior live d’autore per la 59esima edizione del Settembre Rendese.

Settembre Rendese – gli altri appuntamenti

Il Settembre Rendese prosegue questa sera con l’atteso concerto dei Gipsy Jazz Quintet, che si esibiranno sul palco del Castello Normanno Svevo di Rende. Poi il 20 settembre a Piazza Matteotti di Commenda è atteso l’artista cubano Montelier, noto esponente della musica latina, che porterà sul palco tutta la sua energia e il suo stile inconfondibile. Infine, chiusura con il “click boom” il 21 Settembre con Rose Villain, in programma a Via Rossini.