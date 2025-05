Rende, Marco Ghionna lancia la sua campagna «coalizione unita. Attacchi? Risponderemo sempre col sorriso»

- Advertisement -

RENDE – Marco Ghionna, candidato del centrodestra alle prossime elezioni di Rende, questo pomeriggio ha dato ufficialmente il via alla sua campagna elettorale (anche se i candidati già da diversi giorni sono in giro per quartieri e contrade) in vista del voto previsto oramai tra due settimane. Ai cittadini, che questo pomeriggio hanno raggiunto piazza Santo Sergio a Quattromiglia, sono state presentate tutte e sei le liste con tutti i candidati al consiglio comunale che lo affiancheranno in questa sfida per la guida al Comune di Rende, dopo due anni e mezzo di commissariamento.

Poi ha preso la parola dal palco allestito nella piazza, spiegando e snocciolando tutti i punti del suo programma elettorale che lui stesso ha definito strutturato, per una città complessa che esce da un periodo complesso: «ci ha fatto spendere tane energie per trovare soluzioni, siamo stanchi ma contenti».

Per Marco Ghionna i big della politica calabrese di centrodestra

A supportarlo questo pomeriggio sono arrviati molti big della politica cosentina e regionale di centrodestra, a cominciare dal sottosegretario all’interno e deputata di Fratelli Wanda Ferro e l’assessore regionale all’agricoltura è nuovo responsabile di Forza Italia per la sicurezza alimentare Gianluca Gallo. Per la Lega presenti Katia Gentile, consigliere regionale e commissario provinciale della Lega a Cosenza e la deputata cosentina Simona Loizzo. Per Fratelli D’Italia Luciana De Francesco, consigliere regionale così come Pietro Molinaro entrato in FDI dopo aver lasciato la Lega.

Presenti anche Franco Pichierri e Fulvio Campanaro di Noi Moderati e molti rappresentanti locali di partiti e circoli comunali e provinciali. In prima fila anche il neo commissario del Parco nazionale del Pollino Luigi Lirangi. Con loro tutti i capolisti delle sei liste, tantissimi candidati alla carica di consigliere comunale, imprenditori, professionisti e semplici cittadini.

Rende città complessa che esce da una situazione complessa”

Marco Ghionna, è salito sul palco ed ha snocciolatoi via via tutti i temi e i punti più importanti del suo programma. Prima si è fermato a parlare con i giornalisti ed ha spiegato «La nostra colazione è unita e coesa sin dal primo minuto, nonostante la narrazione di qualcuno che si diverte e invece di dare programmi lancia qualche pillola di gossip».

«Rende è una città complessa che viene da una situazione altrettanto complessa. Il nostro non è un programma di pillole, ma un programma strutturato che ha necessità in tanti punti di essere analizzato e studiato, trovando soluzioni: dai trasporti all’agricoltura, dalla manutenzione alla qualità della vita fino al decoro urbano. È un programma che ci ha fatto spendere tante energie. Siamo stanchi ma contenti. E a chi gli chiede se si aspetta toni più aspri a due settimane dal voto risponde così «ci aspettiamo di tutto, ma risponderemo sempre con il sorriso. La proposta politica della sinistra è stessa di quando avevi 5 anni».