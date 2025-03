Il Parco del Pollino, dopo oltre due anni, ha un nuovo commissario: è Luigi Lirangi

- Advertisement -

COSENZA – “Auguri a Luigi Lirangi nuovo Commissario del Parco Nazionale del Pollino“. Lo scrive il senatore Fausto Orsomarso dalla propria pagina Facebook. La mancanza di una guida stabile dell’Ente, da oltre 2 anni, aveva suscitato polemiche e reazioni da parte di diversi sindaci del territorio.

“Uno dei Parchi Nazionali più importante d’Italia e d’Europa che merita appunto tanto lavoro e una guida in linea con quanto sta facendo a livello nazionale il Governo Meloni che ha messo il Sud al centro della nuova visione di sviluppo unitamente al lavoro di Roberto Occhiuto in Calabria e Vito Bardi in Basilicata. Per come hai già saputo fare alla guida della tua comunità che hai trasformato con visione ed investimenti saprai trasferire sicuramente lo stesso impegno, esperienza amministrativa e dedizione per il Parco del Pollino che ha un valore importante come grande attrattore di investimenti e sviluppo per tutte le comunità’ della Basilicata e della Calabria. Ci aspettiamo un impegno straordinario. Buon lavoro.”