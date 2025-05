Laboratorio Civico all’attacco: «La campagna di Ghionna? Solo fumo e rancore sullo scioglimento di Rende»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Le uscite pubbliche e televisive del candidato Ghionna confermano un dato ormai evidente: al di là di pochissime e generiche proposte, l’intera sua campagna elettorale ruota attorno a un unico, sterile argomento: lo scioglimento del Comune di Rende, usato come strumento di propaganda denigratoria, senza alcun rispetto per la verità dei fatti e per la città”, si legge nella nota alla stampa di Laboratorio Civico.

“Ghionna ignora o finge di ignorare che la sentenza del TAR Lazio è stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato e che quindi il provvedimento non è definitivo. Ignora che la Corte d’Appello di Catanzaro ha ribadito la piena candidabilità del Sindaco Marcello Manna, respingendo ancora una volta il ricorso del Ministero dell’Interno.

Ignora, ancora, che esponenti autorevoli del centrosinistra e del centrodestra hanno denunciato pubblicamente l’assurdità e l’ingiustizia dello scioglimento, esprimendo piena solidarietà a Rende. Fa riflettere che candidati oggi nelle sue liste, ieri fossero firmatari del ricorso contro lo scioglimento. Che una consigliera, oggi al suo fianco, sia la stessa che ha promosso quel ricorso. E che un noto avvocato candidato con Ghionna, difensore di più indagati nei procedimenti legati allo scioglimento, dovrebbe per primo conoscere bene l’inconsistenza e l’arbitrarietà dell’intero impianto accusatorio!”, prosegue la nota a firma Laboratorio Civico che si conclude constatando che: “se questi sono i contenuti di una campagna elettorale, forse è il caso che qualcuno si chieda se valga davvero la pena continuare. Rende ha bisogno di idee, visione, progetti concreti. Non di polemiche strumentali né di campagne d’odio costruite sul nulla”.