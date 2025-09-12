Rende: dossi artificiali contro i ‘piloti da strada’. I primi due installati a Saporito, poi anche a Surdo

- Advertisement -

RENDE – È partita, dalla frazione di Saporito, l’installazione dei dossi artificiali in cemento, con attraversamento pedonale, che interesserà alcune vie di Rende, dove troppo spesso le auto (ma non solo) scambiano le strade cittadine per piste di Formula 1, mettendo a rischio l’incolumità di pedoni e automobilisti. Un intervento tanto atteso quanto necessario, per riportare sicurezza lungo quelle zone caratterizzate anche dalla presenza di scuole e negozi.

L’amministrazione Principe, che sin dal suo insediamento aveva annunciato interventi massicci sulla sicurezza stradale, a partire da un’imponente opera di bitumazione, ha previsto al momento l’installazione dai sette ai dieci dissuasori in tutto il territorio comunale, soprattutto dove si presentano le maggiori criticità.

A Rende i primi due dossi artificiali a Saporito

I primi due dossi artificiali sono stati posizionati a Saporito su via De Chirico, davanti la scuola materna e il centro sociale Roberta Lanzino. Poi ne sarà posizionato uno anche su Via Alessandro Manzoni, nella frazione di Surdo, dove contestualmente è previsto anche il rifacimento del manto stradale con i lavori di bitumazione. Da anni, residenti e cittadini, avevano segnalano alla nostra redazione il pericolo soprattutto di via Alessandro Manzoni, al confine con Marano Marchesato. Non solo tanti incidenti, ma soprattutto pedoni a rischio continuo per l’alta velocità di auto, moto e persino mezzi pesanti.

In quel tratto di strada, infatti, la segnaletica verticale è sbiadita o inesistente, i marciapiedi mancano in più punti e gli attraversamenti pedonali risultano ormai cancellati dal tempo. Una situazione che ha portato molti conducenti a ignorare sistematicamente i limiti di velocità, rendendo la strada un pericolo quotidiano. E le soluzioni chieste a gran voce erano chiare: dossi in muratura, segnaletica orizzontale e verticale ben visibile. Cosa che prevede proprio il nuovo piano messo in campo dal Comune di Rende.