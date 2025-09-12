Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane

- Advertisement -

RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende informa la cittadinanza che nella giornata di domani, sabato 13 settembre, a partire dalle ore 14:00, verranno avviati interventi straordinari di pulizia urbana nelle zone di Roges, Commenda, Via Rossini e Quattromiglia.

Le operazioni, a cura della ditta Calabra Maceri, saranno effettuate con l’ausilio di una spazzatrice meccanica e di un operatore munito di soffiatore, al fine di garantire una più efficace rimozione di fogliame, polvere e altri residui. L’intervento rientra in un più ampio piano di pulizia del territorio comunale, che proseguirà anche nei prossimi giorni coinvolgendo ulteriori aree della città.