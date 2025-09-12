HomeArea Urbana

Rende: domani interventi straordinari di pulizia nelle principali zone urbane

Domani, 13 settembre, dalle ore 14, Calabra Maceri eseguirà operazioni di pulizia con spazzatrice e soffiatore in quattro zone della città

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

RENDE – L’Amministrazione Comunale di Rende informa la cittadinanza che nella giornata di domani, sabato 13 settembre, a partire dalle ore 14:00, verranno avviati interventi straordinari di pulizia urbana nelle zone di Roges, Commenda, Via Rossini e Quattromiglia.

Le operazioni, a cura della ditta Calabra Maceri, saranno effettuate con l’ausilio di una spazzatrice meccanica e di un operatore munito di soffiatore, al fine di garantire una più efficace rimozione di fogliame, polvere e altri residui. L’intervento rientra in un più ampio piano di pulizia del territorio comunale, che proseguirà anche nei prossimi giorni coinvolgendo ulteriori aree della città.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Elisoccorso Generico cs

Incidente sul lavoro a Corigliano, ferito gravemente un meccanico: trasferito in elisoccorso all’Annunziata

Ionio
CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina nell'area urbana di Corigliano, che ha visto coinvolto un meccanico....
Affavorì trattoria delle persone Centro storico Cosenza

Cosenza: ‘Maccabuoni’ fatti a mano, amore e inclusione. La ricetta di ‘aFFavorì’, la “trattoria...

Area Urbana
COSENZA - La città si prepara ad accogliere una realtà di gusto e solidarietà, promossa dalla "Terra di Piero". Domenica 14 settembre alle ore...
inaugurazione anno accademico UniCal

Rende: inaugurazione anno accademico UniCal, crescono le iscrizioni e la sanità universitaria

Area Urbana
RENDE - Era emozionato il rettore Nicola Leone in occasione della inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università della Calabria. Una inaugurazione che giunge al...
Salvatore Gualtieri DG Cosenza

Il Cosenza Calcio ha un nuovo Direttore Generale: è l’ex presidente del Crotone Salvatore...

Sport
COSENZA - L'ultimo DG del Cosenza, figura che la società rossoblu non aveva nel suo organigramma, durò poco meno di 6 mesi. Era il...
Cosenza Pet liste d'attesa bibliche

A Cosenza un anno e mezzo per una Pet, Giorno (M5S) denuncia: «Liste d’attesa...

Area Urbana
COSENZA - "Ho appreso qualche ora fa che un cittadino di Cosenza, affetto da patologia oncologica, si è visto assegnare il 6 giugno 2026...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37321Area Urbana22417Provincia19885Italia8029Sport3868Tirreno2947Università1463
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Montalto_Uffugo_patrizia tenuta
Area Urbana

Montalto Uffugo ricorda Patrizia Tenuta: il primo Memorial tra prevenzione e...

MONTALTO UFFUGO - Un'iniziativa per ricordare Patrizia Tenuta, scomparsa il 9 dicembre 2024 a causa di un tumore ovarico. Sabato 13 settembre, la città...
fiera soverano 2025
Provincia

A Bisignano ritorna la Fiera di Soverano: un evento tradizionale tra...

BISIGNANO (CS) - La fiera di Soverano è appuntamento fisso a Bisignano, che quest'anno si terrà dal 12 al 14 settembre. Un'iniziativa che si...
chiesa santi pietro paolo spezzano albanese
Calabria

Spezzano Albanese: ritrovata la teca rubata in chiesa, ma non c’era...

SPEZZANO ALBANESE (CS) - La comunità di San Pietro di Spezzano Albanese tira un sospiro di sollievo dopo il furto della teca rubata qualche...
hashish bobble gum
Ionio

Cassano Ionio: 39enne arrestato per spaccio: in casa aveva mezzo chilo...

CASSANO IONIO (CS) - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Cassano hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni, L.V.M., residente nel...
Calabria

Smantellato un gruppo di spaccio di cocaina, marijuana, hashish. Arrestate 18...

REGGIO CALABRIA - Una importante operazione antidroga è stata eseguita questa mattina dai carabinieri di Reggio Calabria che ha portato all'arresto di 18 persone....
Area Urbana

Maltempo: un’ora di pioggia, strade allagate e rallentamenti sulla Statale 107...

COSENZA - È bastato un temporale di un'ora per causare, in pochi minuti, allagamenti e disagi alla viabilità in città e in diverse zone...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA