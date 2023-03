Rende: auto che ‘volano’ e segnaletica cancellata, «attraversare è un pericolo. Il Comune intervenga»

RENDE – A scrivere alla nostra redazione una persona diversamente abile esidente a Surdo di Rende, in via Alessandro Manzoni. Una lettera ed un appello al Comune di Rende. In particolare, l’attenzione della lettrice, è su un tratto di strada, via Alessandro Manzoni, che collega Rende a Marano Marchesato, dove più volte si sono verificati incidenti provocati dall’alta velocità. Troppo spesso i limiti di velocità non vengono rispettati e la segnaletica orizzontale non è più visibile (le strisce sono state praticamente cancellate nel corso del tempo). Quindi, anche semplicemente attraversare la strada o andare a fare la spesa, diventa ogni giorno sempre più pericoloso.

“Mi rivolgo alla vostra autorevole testata – scrive la lettrice – al fine di poter sollecitare il Comune di Rende alla risoluzione di una problematica, più volte evidenziata e mai risolta. Abito in via Alessandro, un un palazzo ubicato di fronte il supermercato Conad. L’uscita, sia pedonale che carrabile del mio condominio, è adiacente la sede stradale in un tratto di strada dove insiste un rettilineo abbastanza lungo e dove, puntualmente, il limite di velocità non viene rispettato da nessuno. In qualsiasi orario del giorno c’è un traffico notevole (dalle piccole auto ai mezzi pesanti), specie di mattina e al rientro per l’ora di pranzo, con auto che sfrecciano a velocità sostenuta, con sorpassi azzardati che mettono seriamente in pericolo l’incolumità dei residenti e degli stessi automobilisti. Di notte poi la strada si trasforma in un autodromo”.

“Io personalmente, insieme altri residenti, abbiamo evidenziato tale problematica chiedendo l’installazione di dossi dissuasori, l’immediato ripristino della segnaletica orizzontale non più visibile (e con l’asfalto diventato una groviera) oltre ad una segnaletica adeguata al fine di tutelare la cittadinanza residente. Camminare a piedi a bordo strada per portare il cane al guinzaglio è un rischio enorme. Per non parlare dei ragazzi o delle persone anziane come me che spesso attraversano per recarsi al supermercato su una strada sprovvista oramai di passaggi pedonali visibili. Confido nella vostra sollecitudine ed autorevolezza a pubblicare questa mia richiesta condivisa appieno da tutti i residenti della zona, al fine di sensibilizzare il Comune di Rende per la risoluzione del problema lamentato”.