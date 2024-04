Rende: difficoltà di transito e sicurezza. Istituti divieti di sosta su tre vie cittadine

RENDE – Con ordinanza firmata dal comandate della Polizia Municipale di Rende, sono stati disposti dei nuovi divieti di sosta su alcune vide della città dove il traffico spesso si congestiona anche perché, sempre più spesso, si riscontrano difficoltà di transito dei veicoli nei due sensi di marcia per la presenza di veicoli lasciati in sosta per lunghi periodi di tempo. Per consentire il transito dei veicoli in tutta sicurezza è stato deciso di provvedere all’istituzione di alcuni divieti di sosta che saranno segnalati con l’installazione di apposita segnaletica stradale.

– In particolare su Via Portogallo, nel tratto compreso tra via Malta fino al civico 28/a della stessa strada, disposto il divieto di sosta sul lato destra della carreggiata in direzione via Spagna.

– Su via Ungaretti, nel tratto compreso tra Piazza De Vincenti (di fronte Palazzo Rizzuti) fino all’intersezione con via Panagulis, disposto il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata in direzione via Panagulis. Inoltre, tutti i veicoli che percorrono la strada in direzione Via Ungaretti (Hotel San Francesco) giunti all’intersezione hanno l’obbligo di fermarsi e dare precedenza (segnale di STOP).

– Su viale dei Giardini disposto il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata nel tratto compreso tra il complesso edilizio Euro Rende, civico 1, fino al muro di recinzione del civico 14 (centro Auser) della stessa strada e nel tratto compreso tra il civico 45 fino al muro di recinsione del civico 14 (centro Hauser) della stessa strada.