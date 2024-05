Anche a Rende si pagherà la tassa di soggiorno. La Commissione straordinaria approva la delibera – I prezzi

RENDE (CS) – Ci aveva provato diverse volte la Giunta Manna. L’ultima appena due anni fa approvando una delibera del Consiglio Comunale che aveva istituito anche il tariffario, ma trovando l’opposizione, anche dura, da parte delle associazioni degli albergatori, dei commercianti, dei consumatori e soprattutto di Federalberghi. Ad introdurre adesso per la prima volta la tassa di soggiorno nella città di Rende, è una delibera dalla triade di Commissari straordinari, che introduce il versamento dell’imposta di soggiorno a partire dal 1 giugno 2024 disciplinandone il regolamento.

Tassa di soggiorno: il decreto Legge del 2011

Parliamo del decreto delle n. 23 del 14 marzo 2011, recante disposizioni in materia di federalismo municipale. DL che ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte di istituire, con deliberazione del Consiglio Comunale, un’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima di cinque euro per notte di soggiorno.

Il gettito delle imposte a sostegno del turismo

La legge spiega che il gettito derivante dall’imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, a sostegno delle strutture ricettive, a finanziare interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali. Ma è chiaro che sempre più Comuni utilizzando i proventi derivanti dal versamento dell’imposta di soggiorno è un gettito importante per le casse degli enti locali, sempre allo stremo.

Approvato quanto stabilito dalla delibera della Giunta Manna del 2022

Nella delibera dei commissari viene quindi approvato quanto già stabilito nel Consiglio Comunale n. 32 del 11/08/2022 (comprese le tariffe) con alcune modifiche negli articoli del regolamento comunale e, nello specifico gli obblighi del gestore, le modalità di versamento dell’imposta, il sistema sanzionatorio e la disciplina degli interventi da finanziaria in raccordo con i documenti di programmazione finanziaria dell’ente.

Tassa di Soggiorno a Rende. Ecco i prezzi per tipologia di struttura

A) Alberghi, residenze turistico-alberghiere, motels, alberghi diffusi, residence d’epoca alberghiere ed ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi collegabili ad una o a più delle suindicate tipologie:

1 stella € 1,50

2 stelle € 2,00

3 stelle € 2,50

4 stelle € 3,00

5 stelle e superiori € 3,50

Campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve. ed ogni altra struttura turistico ricettiva che presenti elementi collegabili ad una o a più delle suindicate tipologie.

Tassa di 2,00 €

Esenzione dalla tassa di soggiorno

Sono esenti dal pagamento dell’imposta: i minori fino al compimento del 14° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età, i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale e/o nel territorio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, in ragione di un accompagnatore per paziente, i portatori di handicap non autosufficienti, in possesso di idonea certificazione, più un accompagnatore.

Ancora, i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, i volontari che prestano servizio in occasione di calamità, gli studenti iscritti all’Università della Calabria ed Alta Formazione post-universitaria e quelli partecipanti a programmi di mobilità europea, i partecipanti a Concorsi per l’assunzione in Pubbliche Amministrazioni svolti nel territorio del Comune di Rende, gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L’esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti.