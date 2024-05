CSV Cosenza: al via corso di formazione per amministrare un ente del Terzo Settore

COSENZA – Il CSV Cosenza, in partnership con l’Università della Calabria – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, promuove il corso gratuito “Riforma terzo settore, amministrazione di un ETS e amministrazione condivisa”, per formare i volontari su come gestire correttamente, dal punto di vista amministrativo, il proprio ente.

Il corso, che si svolgerà in presenza il 9, 10 e 17 maggio, per sei ore al giorno, all’hotel San Francesco di Rende, intende rafforzare le competenze degli ETS per dare impulso alle nuove modalità di lavoro che il terzo settore sta avviando con gli enti pubblici per un’amministrazione condivisa.

Con la riforma del terzo settore è sempre più complesso, per i volontari, gestire il proprio ente di terzo settore. Obblighi e adempimenti burocratici rischiano di mettere in serie difficoltà chi si occupa dell’amministrazione dell’ente. Le novità introdotte in tema fiscale, contabile e amministrativo dalla riforma prevedono una formazione specifica per i volontari che sono coinvolti negli aspetti della contabilità e della rendicontazione degli ETS.

Tra i temi trattati gli aspetti contabili e fiscali, il RUNTS, gli adeguamenti statutari, i bilanci, il controllo e la revisione, la riforma dello sport, la raccolta fondi. A tenere le docenze Monica Poletto, dottore commercialista, coordinatrice tavolo legislativo Forum Terzo Settore e membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, Francesca Colecchia, responsabile servizio consulenze Arsea srl, si occupa di Enti del Terzo settore, associazioni e società sportive dilettantistiche ed enti senza scopo di lucro, Maria Teresa Nardo, professoressa ordinaria Economia aziendale Università della Calabria, Antonio Samà, ricercatore Università della Calabria e Mariacarla Coscarella, direttore CSV Cosenza.

Ci si può iscrivere compilando il modulo online presente sul sito csvcosenza.it. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per ottenere l’attestato gli iscritti dovranno partecipare a tutti gli incontri.