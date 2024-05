Sciopero nazionale, a Cosenza possibili ripercussioni su corse Amaco

COSENZA – L’azienda di trasporto Amaco informa l’utenza che domani, lunedì 6 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del settore Trasporto Pubblico Locale di 24 ore dal sindacato nazionale U.S.B. Lavoro Privato.

Tale sigla sindacale non è presente in Amaco – spiegano dall’azienda – ma singoli lavoratori, pur non essendo iscritti, potrebbero aderire allo sciopero. Pertanto potrebbero verificarsi dei disagi per effetto della soppressione di corse del servizio urbano in proporzione all’entità di adesione del personale di guida allo sciopero ad oggi non quantificabile.

Si precisa che sarà garantito il regolare servizio nelle seguenti fasce orarie: dalle 5 alle 8 e dalle 18 alle 21.