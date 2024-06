Rende, brucia la discarica a cielo aperto su viale Principe: in fiamme l’ammasso di rifiuti – FOTO

RENDE – Nuovo incendio intorno alle 13, nell’area di viale Principe dove da tempo, è presente una vera e propria discarica di rifiuti a cielo aperto. La vergognosa montagna di spazzatura di ogni tipo, già data alle fiamme nelle scorse settimana, è nuovamente andata a fuoco per cause che sono in corso d’accertamento. Dall’area si è levato il fumo nero e una nube maleodorante e in poco tempo tempo il fuoco, si è esteso lungo la montagna di rifiuti tra cui ingombranti, vestiti ed elettrodomestici, abbandonati da incivili a poca distanza dal supermercato Conad. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco.

A nulla evidentemente è servita, in quanto non applicata, l’ordinanza urgente dei commissari del Comune di Rende per l’immediata bonifica entro 5 giorni (ne abbiamo parlato il 13 giugno scorso sul nostro quotiano) della discarica a cielo aperto ed il ripristino dei luoghi. Il 4 giugno scorso infatti, a seguito di un’ispezione, l’Asp di Cosenza, nella sua relazione, aveva evidenziato anche il pericolo per la salute pubblica per la presenza di “rifiuti di varia natura”.