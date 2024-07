Rende, bonificata la discarica a cielo aperto su via De Amicis

RENDE – Detto, fatto. Dopo l’incontro tra i commissari del Comune di Rende e Calabra Maceri, è iniziata l’opera di bonifica e pulizia del territorio rendese, a partire dalla discarica a cielo aperto in via Edmondo De Amicis, nell’area adiacente al parcheggio del Conad in Via Verdi. Stamattina è stata eseguita una massiccia operazione nel tratto di strada a ridosso del Torrente Surdo.

Calabra Maceri ha messo a disposizione uomini e mezzi per porre fine ad uno scempio che mortificava la città, dopo mesi di diatribe tra il condominio, proprietario dell’area, e il Comune, che ha emesso un’ordinanza di bonifica dei luoghi, interessando anche l’Asp di Cosenza.

L’intervento dei sanitari evidenziava, in una relazione assai dettagliata, la presenza di rifiuti di varia natura tra cui prodotti di combustione, carcasse di elettrodomestici e rifiuti organici. Un’area presa di mira già precedentemente da ‘abbandonatori seriali‘ che da domani dovranno rivedere i propri comportamenti. Si auspica che la promessa da parte del comune di Rende di installare fototrappole e intensificare i controlli sulle attività commerciali, possano dissuadere coloro i quali, nonostante i servizi di raccolta differenziata offerti, si ostinano a conferire indiscriminatamente ovunque si trovino.