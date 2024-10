Rende, al via i lavori per riaprire lo svincolo di “Piano Di Maio” lungo la Statale 107

RENDE (CS) – Dopo oltre 3 mesi di chiusura, ed un rimpallo di responsabilità tra Comune e Anas, questa mattina sono finalmente iniziati i lavori per il ripristino della rampa di svincolo di “Piano di Maio” lungo la Statale 107 nel comune di Rende. Lo svincolo lato Est era rimasto chiuso per il pericolo di cedimento del manto stradale. Lo scorrimento di acque sotterranee, così come evidenziato il Servizio Manutenzioni dopo una serie di sopralluoghi, aveva infatti causato l’erosione della massicciata stradale in prossimità della rampa ingresso lato est.

I lavori prevedono la ricostruzione della massicciata per un tratto di circa 6 metri e una larghezza di 1,50 metri al fine di evitare il ripetersi di fenomeno. È stata, altresì prevista la regimazione delle acque superficiali probabile causa della problematica.