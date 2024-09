Segnalato da voi: “lo svincolo di Piano di Maio sulla SS 107 chiuso (ma solo in uscita) da mesi”

RENDE – A scrivere alla nostra redazione è un cittadino di Rende, residente nei pressi del Villagio Europa, che lamenta il disagio per la chiusura dello svincolo di Piano di Maio, lungo la Statale 107 “Silana Crotonese” da oltre due mesi… ma solo in uscita.

«Gentile redazione volevo capire come mai lo svincolo di Piano di Maio a Rende, lungo la Statale 107 Silana Crotonese, è chiuso da oltre due mesi ai veicoli che devono uscire in direzione del Villaggio Europa, mentre il paradosso è che, invece, lo stesso svincolo è regolarmente aperto per chi invece effettua il percorso inverso, ovvero deve immettersi sulla Statale».

«Non si capisce se lo svincolo di Paino di Maio era stato chiuso, oramai oltre due mesi fa, per effettuare alcuni lavori urgenti, per il ripristino del guardrail, dell’isola spartitraffico o per altro. Fatto sta che, ogni volta che passo di li in auto, che sia mattina, pomeriggio o sera, non si vede mai nessuno lavorare e lo svincolo resta inibito dalla presenza di new jersey e nastro segnaletico mentre chi deve immettersi sulla Statale, pochi metri più in la, non ha nessun problema. Non so se la competenza sia di Anas o del Comune di Rende, ma è possibile che dopo oltre due mesi non si possa riaprire lo svincolo?».