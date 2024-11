Rende, 87enne scomparso da questa mattina. Ritrovato nel pomeriggio in ospedale

- Advertisement -

RENDE – Da questa mattina non si hanno più notizie del signor Ernesto, un anziano di 87 anni. A lanciare l’allarme la famiglia, preoccupata, che non lo ha visto più rientrare a casa ed ha chiesto a tutti un aiuto per ritrovarlo. L’uomo è stato visto l’ultima volta questa mattina, intorno alle 10:00, quando si trovava nei pressi del Bar pasticceria “Dolci e Capricci” di Via Salvatore Allende a Roges di Rende, a bordo della sua Alfa Romeo Mito di colore nera.

+++ Aggiornamento +++

L’uomo è stato ritrovato nel tardo pomeriggio di oggi in ospedale.