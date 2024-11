Referendum Città Unica, Giorno(Pd): ‘bisogna votare sì perché avremo una grande città’

COSENZA – ‘Cosenza, Rende e Castrolibero, sono ormai percepite come un’unica città. D’altro canto basta chiedere in giro ed in molti, specie tra le nuove generazioni ormai non notano più le differenze territoriali tre i tre comuni’. E’ quanto sostiene Salvatore Giorno della segreteria provinciale del Partito Democratico di Cosenza, che spiega brevemente le ragioni per le quali hanno portato il PD a sostenere il processo della Città Unica schierandosi, di conseguenza in favore del sì il prossimo primo dicembre, quando i cittadini di Cosenza Rende e Castrolibero dovranno votare in favore o meno per la fusione dei tre comuni.

Giorno, bolla anche come una fake news l’allarme lanciato da quanti sostengono che il debito del comune di Cosenza lo pagheranno anche i cittadini di Rende e Castrolibero, e respinge le accuse di inciucio con il centrodestra sul progetto della Città Unica, sottolineando come la sinistra e il centro sinistra parlano di fusione da ben 50 anni, a partire dagli anni 70 quando sindaco era Pino Iacino, rilanciata negli 90 da Giacomo Mancini e ripresa alle amministrative del 2016 da Partito Democratico .