Referendum Città unica: a Rende e Castrolibero avanti il “No”. Cosenza si esprime per il “Si”

COSENZA – Urne chiuse e conteggi in corso, ma il quadro che emerge è già abbastanza chiaro, almeno per quanto riguarda le intenzioni dei cittadini di Rende e Castrolibero, del tutto diverse dagli elettori cosentini.

A Cosenza quando sono state scrutinate 56 sezioni su 82, i consensi per il Si, si attestano al 65.12% (4357 voti) mentre per il No la percentuale è al 30.49 % (2040 voti). A Rende invece, i dati vedono avanti il No con il 90,4% rispetto a poco più dell’8% del Si. Anche a Castrolibero, gli aventi diritto si sono espressi per la maggiore per il No, il 69.68%.

Le operazioni di scrutinio sono in corso ma le percentuali ‘generali’ al momento, su 81 sezioni rispetto alle 126 totali vedono il Si al 52,60% (6345 voti) e il No al 45,60 % (5500 voti)