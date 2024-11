Rapine a Castrolibero, assolto Gaspare Mirabelli per “non aver commesso il fatto”

- Advertisement -

COSENZA – E’ stato assolto nell’ambito del giudizio abbreviato in ordinario, dopo la fase dibattimentale, con la formula “per non aver commesso il fatto” Gaspare Mirabelli, 45 anni. L’imputato difeso dall’avvocato Pasquale Naccarato, del foro di Cosenza, era accusato insieme ad altri due soggetti, di aver compiuto tre rapine avvenute, a Castrolibero, rispettivamente in un supermercato, in un’attività dedita alla vendita di dolciumi e in un negozio di ottica.

Mirabelli era stato già rimesso in libertà a marzo scorso, dopo che era sottoposto all’obbligo di dimora. La difesa di Mirabelli aveva chiesto il giudizio in abbreviato che è stato discusso ieri. Il pm aveva chiesto 2 anni ma il giudice, d.ssa Carmen Ciarcia, ha sentenziato l’assoluzione per il 45enne.