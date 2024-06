Presentato alla Camera di Cosenza l’intergruppo parlamentare “Progetto Italia”

COSENZA – “Progetto Italia”, promosso dalla deputata di Forza Italia Erica Mazzetti, è formato da un Intergruppo parlamentare trasversale dove al suo interno c’è un comitato tecnico scientifico che tratta settori importanti della nostra economia: Edilizia, Urbanistica e Lavori Pubblici. L’obiettivo è quello cercare di individuare delle norme semplificative, attraverso soprattutto il confronto con gli ordini professionali. Per l’occasione, la Camera di Commercio di Cosenza ha ospitato una rappresentanza dell’Intergruppo parlamentare presieduto dall’onorevole Erica Mazzetti che si è interfacciata con i vari ordini professionali e le associazioni di categoria. Il Pnrr come ha detto l’onorevole Mazzetti proprio in questo settore è stato da sprone specie per il codice degli appalti che si è concretizzato un anno fa. Un altro tema che sta affrontando l’Intergruppo parlamentare riguarda il riordino delle normative legate all’edilizia e all’urbanistica.

