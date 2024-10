PolMeeting: a Cosenza oltre mille comandanti e agenti di polizia locale da tutta Italia

COSENZA – Grande successo per l’undicesima edizione dell’evento nazionale di alta formazione specialistica per la Polizia Locale e la Pubblica Amministrazione, che si è svolto nella suggestiva location del Castello Svevo. Comandanti e agenti provenienti da tutta Italia, dal Nord est alla Sicilia, hanno preso parte a workshop, incontri, panel e seminari su tutti i temi di più stringente attualità del settore: riscossione, novità del codice della strada, polizia ambientale, polizia amministrativa, sicurezza urbana, privacy solo per citarne alcuni.

Sono intervenuti prestigiosi relatori provenienti da tutta Italia, con la partecipazione di docenti universitari di alcuni tra i più importanti atenei italiani: La Sapienza di Roma, la Federico II di Napoli, l’Università di Roma3 e l’Unical.

Premio POL24

Intensa ed emozionante la cerimonia di conferimento del premio POL24, assegnato ogni anno ad agenti e comandi che si sono distinti per operazioni importanti. Il riconoscimento è andato ai comandi di Verona, Faenza, Monza, Rieti e Scalea, e all’agente della Polizia Provinciale di Cosenza Maurizio Tarantino. Di rilievo anche il coinvolgimento delle scuole, con PolSchool. Oltre 200 studenti, accompagnati dai docenti, hanno partecipato al progetto. È stata una grande occasione per ricevere informazioni dettagliate sul tema della sicurezza stradale e della cyber sicurezza.

Un evento, PolMeeting, capace anche di coinvolgere tre ordini professionali – ingegneri, avvocati e commercialisti – che hanno concesso i crediti formativi ai loro iscritti. Grande soddisfazione è stata espressa da Luigi Bruno, AD di Imperium Holding: “Dal meeting di Cosenza è emerso con chiarezza quanto sia importante proporre alta formazione specialistica. Un aggiornamento che deve essere qualificato, svolto in maniera continuativa su tutto il territorio nazionale e deve coinvolgere professionisti e formatori di grande prestigio come quelli di PolMeeting. L’auspicio è ripeterci in più città italiane e coltivare iniziative come PolDay e PolSchool durante tutti i prossimi mesi, fino alla dodicesima edizione di PolMeeting”.